Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Lư Dục Hiểu và nam diễn viên Đàn Kiện Thứ đang hợp tác trong phim cổ trang Sao không chung thuyền qua không. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1999 bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim.

Mới đây, một số đoạn video tại hậu trường phim cho thấy đang trong cảnh quay tang lễ nghiêm túc, Lư Dục Hiểu lại bật cười khiến cảnh quay bị hỏng hay nữ diễn viên nhiều lần cầm dao ngược... Hành động này có thể khiến phim dính sạn nếu bộ phận hậu kỳ cắt ghép còn sót. Khán giả không đồng tình với việc Lư Dục Hiểu mặc trang phục tang lễ nhưng lại nhảy múa cười đùa tại hậu trường.

Sự việc trở thành tâm điểm bàn luận với gần 100 triệu lượt đọc bởi hành động thiếu chuyên nghiệp của Lư Dục Hiểu ảnh hưởng tới hàng trăm nhân viên trên phim trường.

Một số lỗi lầm trong quá khứ của Lư Dục Hiểu khi quay phim cùng bạn diễn khác cũng bị "đào lại". Trong đó, nữ diễn viên bị cho là đã khiến Trần Tinh Húc phải chờ 7 tiếng vì cô còn bận lịch trình cá nhân khiến thời gian quay phim Yết Hí liên tục thay đổi.

Trong lúc quay Yết Hí , Trần Tinh Húc còn bị người hâm mộ Lư Dục Hiểu chỉ trích là biến thái, quấy rối tình dục nữ diễn viên. Vì vậy, họ đã tụ tập tại trường quay buông lời nhục mạ Trần Tinh Húc. Sự việc từng gây chấn động MXH Trung Quốc với hơn 100 triệu lượt đọc.

Một ngôi sao khác cũng bị fan Lư Dục Hiểu tố cáo quấy rối cô là Thừa Lỗi. Cả hai đóng vai phụ trong phim Vân Chi Vũ và được yêu thích với vai trò cặp đôi Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Họ thậm chí còn từng vướng nghi vấn phim giả tình thật khi cùng đi ngắm mặt trời mọc, xem pháo hoa với nhau. Sau khi nổi tiếng, hai diễn viên còn chụp ảnh tạp chí chung.

Nhưng sau đó, fan Lư Dục Hiểu tố cáo Thừa Lỗi có hành vi quấy rối tình dục nữ diễn viên, lợi dụng công việc để sàm sỡ, đụng chạm cô, dù họ không đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng Ngày 9.1, “Yết hí” do Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đóng chính sẽ lên sóng 4 tập đầu trên nền tảng iQiyi. Phim có tổng cộng 28 tập, được chiếu liên tục từ hôm nay và dự kiến kết thúc trong tháng 1.2026.

