Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt trong thang máy lúc rạng sáng

Đời sống 08/05/2026 05:15

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Chữa cháy và CNCH KV30 vừa giải cứu thành công 2 người phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà cho thuê phòng trọ trên đường D6, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 7/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 30, cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công hai người dân bị mắc kẹt trong thang máy tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Phú, TP.HCM.

Lúc 2 giờ 7 phút cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm thông tin 114 về sự cố kẹt thang máy tại địa chỉ ô 46 đường D6, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú. Thời điểm này, thang máy gặp sự cố kỹ thuật khi đang di chuyển khiến hai người bên trong hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 đã điều động một xe chữa cháy cùng sáu cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện chuyên dụng đến giải cứu.

Nạn nhân an toàn rời khỏi thang máy gặp sự cố
Nạn nhân an toàn rời khỏi thang máy gặp sự cố - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến 2 giờ 20 phút, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Chỉ huy tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh, cắt để mở cửa thang máy, tiếp cận vị trí người bị nạn.

Với tinh thần khẩn trương, đến 2 giờ 32 phút, lực lượng chức năng đã đưa được hai người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Danh tính người bị nạn được xác định là chị TTTT (26 tuổi, quê An Giang) và DMT (19 tuổi, quê Kiên Giang). 

Rất may vụ việc không gây thương vong. Sau khi được giải cứu, tâm lý các nạn nhân đã ổn định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống thang máy định kỳ. Khi xảy ra sự cố, người dân cần giữ bình tĩnh, sử dụng chuông báo động hoặc gọi ngay số 114, tuyệt đối không tự ý cạy cửa hoặc trèo ra ngoài để tránh các tai nạn đáng tiếc.

Trong giai đoạn bùng nổ công nghệ, mua hàng online đang trở thành xu thế, tuy nhiên người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng để tránh được những hệ lụy từ môi trường mạng.

