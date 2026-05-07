Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ

Nuôi dạy con 07/05/2026 23:12

Anker Innovations chính thức ra mắt thương hiệu eufy Baby tại thị trường Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng chăm sóc mẹ và bé thông minh. eufy Baby hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp phụ nữ Việt tự tin làm chủ hành trình làm mẹ với phong thái chủ động và rạng rỡ nhất.

Ngày 7/5/2026, trong không gian tinh tế và ấm cúng, Anker Innovations đã chính thức viết nên chương mới cho hành trình làm cha mẹ tại Việt Nam bằng việc ra mắt eufy Baby. Sự kiện không chỉ giới thiệu những đột phá công nghệ, mà còn mang đến lời hứa về sự đồng hành tận tâm trong từng khoảnh khắc nuôi con. Đó là sự giao thoa hoàn mỹ giữa những thiết bị thông minh và thiên chức thiêng liêng, giúp mẹ rũ bỏ những lo toan để tận hưởng hành trình làm mẹ theo cách nhẹ nhàng và chủ động nhất.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ - Ảnh 1
Anker Innovations đã chính thức viết nên chương mới cho hành trình làm cha mẹ tại Việt Nam bằng việc ra mắt eufy Baby.

Hành trình làm mẹ không nên là một cuộc chiến, mà nên là một trải nghiệm được nâng niu. Hiểu rõ sự trăn trở của những người mẹ thời đại số 2026 – những người vừa muốn là "mẹ siêu nhân", vừa muốn là chính mình – eufy Baby ra đời như một lời giải hoàn hảo. Đó là sự giao thoa giữa tình yêu bản năng và sự thông minh của công nghệ, giúp mẹ rạng rỡ hơn trên hành trình cùng con lớn khôn.

Tâm điểm của buổi ra mắt chính là bộ ba máy hút sữa không dây thế hệ mới: S1 Pro, S1 và E20. Đây không còn là những thiết bị cồng kềnh với dây nhợ chằng chịt, mà là những "người bạn tinh tế" ẩn mình sau lớp áo ngực của mẹ.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ - Ảnh 2

Máy hút sữa không dây - "người bạn tinh tế" ẩn mình sau lớp áo ngực của mẹ.

 

eufy S1 Pro là dòng máy hút sữa cao cấp với hộp sạc từ tính tiện lợi, thiết kế nhỏ gọn đặt vừa trong áo ngực, lực hút chuẩn y khoa lên đến 300 mmHg, kết nối ứng dụng eufy Baby và công nghệ OptiRhythm™ giúp cá nhân hóa nhịp hút theo nhu cầu của từng mẹ. Sản phẩm được thiết kế để giúp mẹ hút sữa mọi lúc mọi nơi, từ phòng ngủ, văn phòng đến những chuyến đi xa, mà eufy S1 Pro là dòng máy hút sữa cao cấp với hộp sạc từ tính tiện lợi, thiết kế nhỏ gọn đặt vừa trong áo ngực, lực hút chuẩn y khoa lên đến 300 mmHg, kết nối ứng dụng eufy Baby và công nghệ OptiRhythm™ giúp cá nhân hóa nhịp hút theo nhu cầu của từng mẹ. Sản phẩm được thiết kế để giúp mẹ hút sữa mọi lúc mọi nơi, từ phòng ngủ, văn phòng đến những chuyến đi xa, mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái. eufy S1 mang những công nghệ cốt lõi của dòng máy hút sữa làm ấm vào một lựa chọn linh hoạt hơn, dành cho các mẹ cần một thiết bị hút sữa thông minh, gọn nhẹ, dễ mang theo và dễ sử dụng hằng ngày. 

Trong khi đó, eufy E20 được giới thiệu là lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong dải sản phẩm, vẫn giữ các lợi ích quan trọng như công nghệ làm ấm HeatFlow™, kết nối ứng dụng eufy Baby, thiết kế rảnh tay và lực hút mạnh mẽ. Đây là sản phẩm phù hợp với những bà mẹ đang tìm kiếm một chiếc máy hút sữa không dây hiện đại, hiệu quả và đáng tin cậy trong tầm giá dễ tiếp cận hơn.  

Bên cạnh máy hút sữa, eufy Baby cũng giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ toàn diện hơn cho hành trình chăm sóc trẻ nhỏ. Máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro được phát triển nhằm giảm tải công việc vệ sinh bình sữa hằng ngày cho cha mẹ, kết hợp khả năng rửa, tiệt trùng, sấy khô và lưu trữ trong một thiết bị thông minh. Camera giám sát em bé eufy giúp cha mẹ theo dõi bé rõ nét, an tâm hơn trong từng giấc ngủ và khoảnh khắc sinh hoạt. Bình hâm nóng sữa E10 và bình giữ lạnh sữa E10 hỗ trợ việc bảo quản, làm nóng và duy trì chất lượng sữa mẹ khi mẹ đi làm, đi chơi hoặc di chuyển.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam: Khi công nghệ đỉnh cao chạm đến bản năng làm mẹ - Ảnh 3
Máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro: Một "trợ lý" thầm lặng giúp mẹ rửa sạch, tiệt trùng, sấy khô và lưu trữ bình sữa.

 

 

Gói trọn yêu thương trong triết lý "Built With Care", eufy Baby mong muốn trở thành người bạn đồng hành để mỗi người mẹ Việt được "cởi trói" khỏi những áp lực vô hình. Đó là lời cam kết về một lối sống hiện đại, nơi mẹ vừa có thể chăm chút cho thiên thần nhỏ, vừa có đủ thời gian để yêu thương chính bản thân mình.

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