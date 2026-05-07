Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Sau chuyến thăm của Triệu Lệ Dĩnh đến làng Xunpu vào đầu năm 2023, số lượng khách du lịch năm đó đã tăng từ 100.000 lên hơn 4,5 triệu người, đến năm 2024 đã vượt quá 8,5 triệu người. Trong ba năm qua, tổng tiêu dùng đã được thúc đẩy hơn 15 tỷ NDT (hơn 2,1 tỷ USD). So với năm 2022, số lượng khách du lịch năm 2025 đã tăng 9200%.

Mới đây, làng Xunpu đã công bố số liệu khách du lịch năm 2025, trong đó làng đón khoảng 9,3 triệu khách du lịch tạo ra doanh thu hơn 2 tỷ NDT. Không những vậy, sự phát triển của làng Xunpu và văn hóa cài trâm còn thúc đẩy tiêu dùng khu vực xung quanh đạt hơn 7 tỷ NDT.

Làng chài ven biển này chủ yếu buôn bán hải sản, chỉ có 5-6 tiệm chụp ảnh với hoa, nhưng nhờ lượng khách du lịch lớn, đã có hơn 300 cửa hàng mới được mở ra. Bên cạnh đó, khu du lịch có thêm 98 nhà hàng, 12 nhà nghỉ để phục vụ các lượt khách. Văn hóa cài trâm hoa hot lên đã thay đổi cách mưu sinh của người dân. Trên khắp các cửa hàng đều treo hình Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó, các cấp quản lý du lịch cũng thường xuyên có những buổi hội thảo, quảng bá, ghi nhận đóng góp của Triệu Lệ Dĩnh với sự phát triển kinh tế của vùng. "Từ một điểm tạo hiệu ứng lan tỏa, vực dậy nền kinh tế của một khu vực. Đây chính là biểu hiện chính xác về tầm ảnh hưởng của nhân vật công chúng", Nhật báo Giải Phóng viết.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ đóng phim gần một năm. Nữ diễn viên cho biết việc cô nghỉ đóng phim là kế hoạch từ trước. Sau năm 2024 thành công khi nhận được hai giải thưởng Thị hậu Phi Thiên và Kim Ưng, một trong hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhìn nhận lại các vai diễn và hướng đi cho sự nghiệp.

Chính vì vậy, dù đang ở trên đỉnh cao danh vọng, được chú ý nhất, cô lại không vội vã nhận kịch bản mới. Tuy nhiên, quãng thời gian này lại không hề yên bình, điều khiến Triệu Lệ Dĩnh gục ngã là sự ra đi đột ngột của bà nội, người gắn bó với nữ diễn viên. Sau đó, cô liên tục bị đưa tin có bạn trai mới là đạo diễn Triệu Đức Dận, một người có quá khứ phức tạp khi cả gia đình đều vướng vào nghi vấn buôn bán ma túy.