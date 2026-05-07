Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Sao quốc tế 07/05/2026 15:30

Đầu năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã chụp một bộ ảnh tại Tuyền Châu, trong đó có vài bức ảnh cô cài trâm hoa, một nét văn hóa truyền thống của người dân làng Xunpu, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bức ảnh được đánh giá rất đẹp và nổi khắp các mạng xã hội, cùng với đó là câu tương truyền: 'Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp như hoa' khiến văn hóa cài trâm hoa trở nên nổi tiếng. Từ đó, có rất nhiều khách du lịch kéo tới làng để chụp ảnh cài trâm hoa.

Mới đây, làng Xunpu đã công bố số liệu khách du lịch năm 2025, trong đó làng đón khoảng 9,3 triệu khách du lịch tạo ra doanh thu hơn 2 tỷ NDT. Không những vậy, sự phát triển của làng Xunpu và văn hóa cài trâm còn thúc đẩy tiêu dùng khu vực xung quanh đạt hơn 7 tỷ NDT.

Sau chuyến thăm của Triệu Lệ Dĩnh đến làng Xunpu vào đầu năm 2023, số lượng khách du lịch năm đó đã tăng từ 100.000 lên hơn 4,5 triệu người, đến năm 2024 đã vượt quá 8,5 triệu người. Trong ba năm qua, tổng tiêu dùng đã được thúc đẩy hơn 15 tỷ NDT (hơn 2,1 tỷ USD). So với năm 2022, số lượng khách du lịch năm 2025 đã tăng 9200%.

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng' - Ảnh 1

Làng chài ven biển này chủ yếu buôn bán hải sản, chỉ có 5-6 tiệm chụp ảnh với hoa, nhưng nhờ lượng khách du lịch lớn, đã có hơn 300 cửa hàng mới được mở ra. Bên cạnh đó, khu du lịch có thêm 98 nhà hàng, 12 nhà nghỉ để phục vụ các lượt khách. Văn hóa cài trâm hoa hot lên đã thay đổi cách mưu sinh của người dân. Trên khắp các cửa hàng đều treo hình Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó, các cấp quản lý du lịch cũng thường xuyên có những buổi hội thảo, quảng bá, ghi nhận đóng góp của Triệu Lệ Dĩnh với sự phát triển kinh tế của vùng. "Từ một điểm tạo hiệu ứng lan tỏa, vực dậy nền kinh tế của một khu vực. Đây chính là biểu hiện chính xác về tầm ảnh hưởng của nhân vật công chúng", Nhật báo Giải Phóng viết.

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng' - Ảnh 2

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ đóng phim gần một năm. Nữ diễn viên cho biết việc cô nghỉ đóng phim là kế hoạch từ trước. Sau năm 2024 thành công khi nhận được hai giải thưởng Thị hậu Phi Thiên và Kim Ưng, một trong hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhìn nhận lại các vai diễn và hướng đi cho sự nghiệp.

Chính vì vậy, dù đang ở trên đỉnh cao danh vọng, được chú ý nhất, cô lại không vội vã nhận kịch bản mới. Tuy nhiên, quãng thời gian này lại không hề yên bình, điều khiến Triệu Lệ Dĩnh gục ngã là sự ra đi đột ngột của bà nội, người gắn bó với nữ diễn viên. Sau đó, cô liên tục bị đưa tin có bạn trai mới là đạo diễn Triệu Đức Dận, một người có quá khứ phức tạp khi cả gia đình đều vướng vào nghi vấn buôn bán ma túy.

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Trong loạt phim truyền hình Hoa ngữ phát sóng gần đây, "Băng hồ trọng sinh" gây chú ý khi nhận mức điểm chỉ 3,2/10 điểm Douban.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 18 phút trước
Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Hậu trường 39 phút trước
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Đời sống 43 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Sao quốc tế 55 phút trước
Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Video 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ