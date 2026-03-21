Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

Sao quốc tế 21/03/2026 08:15

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vừa có buổi livestream bán hàng cho một thương hiệu mà cô hợp tác. Khi xuất hiện với tạo hình mới, kiểu tóc ngắn layer phong cách Y2K kết hợp mái ngố của cô lập tức gây bão.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau một tình huống trong buổi livestream quảng bá thương hiệu vào ngày 18/3. Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng cô "khó chịu" hay "thiếu thiện chí với fan" nhanh chóng được chính người dẫn chương trình lên tiếng làm rõ, giúp nữ diễn viên phần nào được minh oan trước dư luận.

Sự việc bắt nguồn từ một khoảnh khắc tương tác tưởng chừng vô hại trong chương trình. Khi đang trò chuyện, MC bất ngờ nói rằng "có fan đang đến trực tiếp tại hiện trường", khiến Triệu Lệ Dĩnh lập tức lúng túng. Nữ diễn viên phản ứng bằng cách mở to mắt, khẽ lùi lại, co vai và buột miệng nói: "Đừng dọa tôi" kèm theo giọng điệu mềm và hơi hoảng hốt. Cô còn nói thêm "không muốn đâu" với biểu cảm rõ ràng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Phản ứng này nhanh chóng lan truyền trên mạng, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên tỏ thái độ không thoải mái khi gặp fan, trong khi nhiều người khác lại nhận định đây chỉ là phản xạ tự nhiên trước tình huống bất ngờ.

=Ngay sau đó, người dẫn chương trình đã trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội để làm rõ câu chuyện. Theo chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh vốn là người có tính cách hướng nội, không quen với những tình huống bất ngờ, đặc biệt là các màn "tạo bất ngờ" trong môi trường công việc. MC nhấn mạnh rằng phản ứng của cô chỉ đơn thuần là sự ngại ngùng bản năng, hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực hay thể hiện sự không hài lòng với người hâm mộ.

Người này cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh luôn coi trọng những lần gặp gỡ fan và mong muốn các cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự chuẩn bị chu đáo, mang tính hai chiều và nghiêm túc, thay vì những tình huống đột ngột mang tính "trêu đùa". Chính vì vậy, việc bị đặt vào hoàn cảnh bất ngờ khiến cô có phản ứng hơi bối rối, chứ không phải là thái độ lạnh nhạt.

Không dừng lại ở đó, MC còn khẳng định rằng nữ diễn viên là người "không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài", thường giữ mọi suy nghĩ trong lòng và trân trọng từng người hâm mộ theo cách riêng. Người này cũng bày tỏ mong muốn công chúng không nên suy diễn hoặc bóp méo tình huống, tránh để những hiểu lầm không đáng có ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Sau thành công vang dội của bộ phim cổ trang Minh Lan Truyện, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng việc lựa chọn dự án tiếp theo lại trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/3/2026, 3 con giáp vận trình lên hương, liên tiếp gặp Quý Nhân, tiền tài thu về gấp đôi, sự nghiệp thành công mỹ mãn

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp may mắn Phú Quý ngất trời, số mệnh Phượng Hoàng, có nhiều tiền bạc, chính thức hết nghèo

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/3/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/3/2026, 3 con giáp có cung Tài Lộc rộng mở, tiền vô như nước, liên tiếp gặp may, mọi điều suôn sẻ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Lưu Vũ Ninh tiết lộ mong muốn đóng vai trùm xã hội đen

Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh đã hoàn vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác

Vì sao Trương Lăng Hách tiếp tục bị lu mờ so với nam phụ ở phim?

Angelababy bị đồng nghiệp từ chối đóng chung phim vì 'diễn dở'

Phản ứng gây chú ý của Bạch Lộc khi được hỏi bí quyết giảm cân

Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di