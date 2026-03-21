Triệu Lệ Dĩnh được khen như học sinh cấp 3, được minh oan nhờ điều này

Sự việc bắt nguồn từ một khoảnh khắc tương tác tưởng chừng vô hại trong chương trình. Khi đang trò chuyện, MC bất ngờ nói rằng "có fan đang đến trực tiếp tại hiện trường", khiến Triệu Lệ Dĩnh lập tức lúng túng. Nữ diễn viên phản ứng bằng cách mở to mắt, khẽ lùi lại, co vai và buột miệng nói: "Đừng dọa tôi" kèm theo giọng điệu mềm và hơi hoảng hốt. Cô còn nói thêm "không muốn đâu" với biểu cảm rõ ràng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau một tình huống trong buổi livestream quảng bá thương hiệu vào ngày 18/3. Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng cô "khó chịu" hay "thiếu thiện chí với fan" nhanh chóng được chính người dẫn chương trình lên tiếng làm rõ, giúp nữ diễn viên phần nào được minh oan trước dư luận.

Phản ứng này nhanh chóng lan truyền trên mạng, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên tỏ thái độ không thoải mái khi gặp fan, trong khi nhiều người khác lại nhận định đây chỉ là phản xạ tự nhiên trước tình huống bất ngờ.

=Ngay sau đó, người dẫn chương trình đã trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội để làm rõ câu chuyện. Theo chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh vốn là người có tính cách hướng nội, không quen với những tình huống bất ngờ, đặc biệt là các màn "tạo bất ngờ" trong môi trường công việc. MC nhấn mạnh rằng phản ứng của cô chỉ đơn thuần là sự ngại ngùng bản năng, hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực hay thể hiện sự không hài lòng với người hâm mộ.

Người này cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh luôn coi trọng những lần gặp gỡ fan và mong muốn các cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự chuẩn bị chu đáo, mang tính hai chiều và nghiêm túc, thay vì những tình huống đột ngột mang tính "trêu đùa". Chính vì vậy, việc bị đặt vào hoàn cảnh bất ngờ khiến cô có phản ứng hơi bối rối, chứ không phải là thái độ lạnh nhạt.

Không dừng lại ở đó, MC còn khẳng định rằng nữ diễn viên là người "không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài", thường giữ mọi suy nghĩ trong lòng và trân trọng từng người hâm mộ theo cách riêng. Người này cũng bày tỏ mong muốn công chúng không nên suy diễn hoặc bóp méo tình huống, tránh để những hiểu lầm không đáng có ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ.