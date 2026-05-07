Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Đời sống 07/05/2026 16:32

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành tàn nhẫn đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

gày 6/5, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết: Sau khi được các bác sĩ tích cực hồi sức và xử trí tổn thương nội tạng, tình trạng sức khỏe của bé trai N.G.K. (2 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Hiệp đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch và hiện được chuyển từ khoa hồi sức tích cực sang phòng điều trị thường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Dù vẫn còn rất yếu nhưng bé K. đã tỉnh táo, có thể sinh hoạt và ăn uống trở lại. Đây được xem là tín hiệu khả quan sau quá trình điều trị đầy khó khăn.

Cháu bé được các y bác sĩ chăm sóc, lo ăn uống nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm dập lách, tổn thương gan, đứt tụy, tổn thương thận và nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị bạo hành kéo dài. 

Không chỉ tổn thương thể chất, yếu tố tâm lý của bệnh nhi cũng được đặc biệt quan tâm. Đại diện bệnh viện cho biết, bé vẫn có biểu hiện hoảng loạn nhất định song đã dần ổn định nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên công tác xã hội. Các hoạt động tư vấn tâm lý, chăm sóc tinh thần, vui chơi tương tác đang được triển khai thường xuyên nhằm giúp bệnh nhi giảm căng thẳng, phục hồi cảm xúc.

Đáng chú ý, trong bối cảnh mẹ ruột của bé và nhân tình đã bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra, hiện nay bé K. không có người thân bên cạnh để trực tiếp chăm sóc. Trước hoàn cảnh đáng thương của bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chủ động triển khai các phương án hỗ trợ toàn diện cho bé. Theo đó, toàn bộ chi phí điều trị, ăn uống, chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày của bé đang được bệnh viện đảm nhận.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đại diện bệnh viện cho biết đang chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xã Hòa Hiệp và các đơn vị liên quan để xác minh nhân thân, tìm kiếm người thân phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho bé. Trường hợp chưa thể xác định được người giám hộ, các phương án hỗ trợ từ hệ thống bảo trợ xã hội sẽ được xem xét triển khai.

2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn đã bị bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Như báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trẻ bị bạo hành, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp đã nhanh chóng xác minh và phát hiện bé trai trong tình trạng hôn mê, cơ thể có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu gãy xương và tổn thương nội tạng nặng nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp mẹ ruột của bé và người tình để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Dù đã qua nguy kịch nhưng các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhi để phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra sau chấn thương nặng. Các bác sĩ nhận định, quá trình hồi phục sẽ còn kéo dài và cần sự phối hợp trong việc chăm sóc tâm lý và đảm bảo môi trường sống an toàn cho bé sau điều trị.

Ngày 7/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ) mức án tử hình về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

