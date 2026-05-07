Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km

Đời sống 07/05/2026 12:33

Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở TPHCM, ngày 7/5, Công an xã Xuyên Mộc cho biết đã tìm thấy người chồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 6/5, Công an xã Xuyên Mộc nhận tin trình báo của ông Lê Hồ Vân (trú xã Phước Hải, TPHCM) về việc cha mẹ của ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lùng rời khỏi nhà tại tổ 8, ấp Mỹ Hòa, xã Phước Hải từ sáng 1/5, sau đó không rõ tung tích.

Theo nội dung trình báo, hai ông bà đi xe máy biển số 72H1-296.xx, loại Honda Wave, màu đen xám. Phương tiện đã được phát hiện tại khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.

Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy ông Phong trong rừng, tối 6/5 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm tại rừng Bình Châu - Phước Bửu và đã tìm thấy ông Phong vào tối cùng ngày, đưa về nhà an toàn.

Qua làm việc ban đầu, ông Phong cho biết đã đi vào rừng một mình.

Hiện Công an xã Xuyên Mộc đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm tung tích bà Lùng, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan hãy liên hệ Công an xã Xuyên Mộc qua số điện thoại 02543.878.194.

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