Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Sao quốc tế 06/05/2026 17:24

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Tội phạm IQ thấp” đã phát sóng đến tập 7 và đang được quan tâm vì có sự góp mặt của Điền Hi Vi - nữ diễn viên trước đó gây chú ý với vai nữ chính trong phim cổ trang “Trục ngọc”.

“Tội phạm IQ thấp” từng được kỳ vọng vì truyền thông đánh giá đây là tác phẩm có đề tài mới mẻ, mang tính hiện thực cao, thuộc hàng top trong dòng phim hình sự trinh thám hiện nay. Tuy nhiên, sau 7 tập, diễn xuất của nữ chính Điền Hi Vi đang nhận phản ứng trái chiều. Giới chuyên môn đánh giá khả năng diễn xuất của nữ diễn viên trẻ vẫn ở mức “phim thần tượng”, nhạt nhòa và “không nâng được cảnh quay”.

Ở những bộ phim cổ trang thần tượng trước đây, Điền Hi Vi phát huy được ưu điểm ngoại hình. Nhưng khi bước sang phim hiện đại, nhất là dòng phim hiện thực, lợi thế ngoại hình không còn rõ rệt, đồng thời điểm yếu diễn xuất cũng lộ ra.

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc - Ảnh 1

Việc Điền Hi Vi thử sức với dòng phim hiện thực là hướng đi đúng, nhưng năng lực diễn xuất hiện tại vẫn chưa đủ. Trong phim, Điền Hi Vi thủ vai nữ cảnh sát hình sự Lý Thiến. Nhiều nhận xét cho rằng, ở một số cảnh quay, ánh mắt và lời thoại của cô thể hiện quá yếu, chưa đủ uy lực, khiến cảnh phim thiếu sức nặng.

Ở một cảnh thẩm vấn, khi nữ chính hỏi về vụ nổ, cách hỏi của Điền Hi Vi lại thiếu tự tin. Điều này sẽ khiến đối phương nhận ra cảnh sát không nắm chắc tình hình. Cảnh đối đầu lẽ ra cần mạnh mẽ để tạo kịch tính, nhưng diễn xuất của cô không đủ lực.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như động tác cũng thiếu sức nặng, dường như nữ diễn viên chưa hiểu rõ cách nhân vật thể hiện bằng hành động. Ở nhiều câu thoại, dù cố nhấn trọng âm, Điền Hi Vi vẫn không thoát khỏi lối diễn của phim thần tượng. Khi tiếp tục truy vấn, cô cũng không thể hiện được sự áp đảo cần có của phía cảnh sát điều tra.

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc - Ảnh 2

Có ý kiến cho rằng, nếu vai diễn của Điền Hi Vi được giao cho Cao Diệp đảm nhận thì nhân vật này sẽ ấn tượng hơn nhiều. Trước đây, vai Trần Thư Đình của Cao Diệp trong bộ phim “Cuồng phong” từng gây sốt với hình tượng mạnh mẽ, bá đạo, thông minh tài trí.

Truyền thông cho rằng, “Tội phạm IQ thấp” là một bộ phim có nhiều điểm sáng giá, nhưng diễn xuất của Điền Hi Vi không đáp ứng kỳ vọng. Với một kịch bản nhiều kịch tính như vậy, vì chọn nữ diễn viên không phù hợp nên hiệu quả đã giảm đi đáng kể.

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Ngày 30/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin buổi livestream của Điền Hi Vi (29 tuổi) bất ngờ bị gián đoạn khoảng 20 phút với lý do “trang phục hở hang không phù hợp”.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 50 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?