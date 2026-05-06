Ở những bộ phim cổ trang thần tượng trước đây, Điền Hi Vi phát huy được ưu điểm ngoại hình. Nhưng khi bước sang phim hiện đại, nhất là dòng phim hiện thực, lợi thế ngoại hình không còn rõ rệt, đồng thời điểm yếu diễn xuất cũng lộ ra.

“Tội phạm IQ thấp” từng được kỳ vọng vì truyền thông đánh giá đây là tác phẩm có đề tài mới mẻ, mang tính hiện thực cao, thuộc hàng top trong dòng phim hình sự trinh thám hiện nay. Tuy nhiên, sau 7 tập, diễn xuất của nữ chính Điền Hi Vi đang nhận phản ứng trái chiều. Giới chuyên môn đánh giá khả năng diễn xuất của nữ diễn viên trẻ vẫn ở mức “phim thần tượng”, nhạt nhòa và “không nâng được cảnh quay”.

Việc Điền Hi Vi thử sức với dòng phim hiện thực là hướng đi đúng, nhưng năng lực diễn xuất hiện tại vẫn chưa đủ. Trong phim, Điền Hi Vi thủ vai nữ cảnh sát hình sự Lý Thiến. Nhiều nhận xét cho rằng, ở một số cảnh quay, ánh mắt và lời thoại của cô thể hiện quá yếu, chưa đủ uy lực, khiến cảnh phim thiếu sức nặng.

Ở một cảnh thẩm vấn, khi nữ chính hỏi về vụ nổ, cách hỏi của Điền Hi Vi lại thiếu tự tin. Điều này sẽ khiến đối phương nhận ra cảnh sát không nắm chắc tình hình. Cảnh đối đầu lẽ ra cần mạnh mẽ để tạo kịch tính, nhưng diễn xuất của cô không đủ lực.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như động tác cũng thiếu sức nặng, dường như nữ diễn viên chưa hiểu rõ cách nhân vật thể hiện bằng hành động. Ở nhiều câu thoại, dù cố nhấn trọng âm, Điền Hi Vi vẫn không thoát khỏi lối diễn của phim thần tượng. Khi tiếp tục truy vấn, cô cũng không thể hiện được sự áp đảo cần có của phía cảnh sát điều tra.

Có ý kiến cho rằng, nếu vai diễn của Điền Hi Vi được giao cho Cao Diệp đảm nhận thì nhân vật này sẽ ấn tượng hơn nhiều. Trước đây, vai Trần Thư Đình của Cao Diệp trong bộ phim “Cuồng phong” từng gây sốt với hình tượng mạnh mẽ, bá đạo, thông minh tài trí.

Truyền thông cho rằng, “Tội phạm IQ thấp” là một bộ phim có nhiều điểm sáng giá, nhưng diễn xuất của Điền Hi Vi không đáp ứng kỳ vọng. Với một kịch bản nhiều kịch tính như vậy, vì chọn nữ diễn viên không phù hợp nên hiệu quả đã giảm đi đáng kể.