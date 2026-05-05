Danh tính nữ diễn viên bị tố sang Mỹ để ngoại tình với bạn trai

Sao quốc tế 05/05/2026 15:27

Mới đây, nữ diễn viên Trần Hạo Vũ đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc chen vào mối quan hệ tình cảm của người khác.

Mới đây, một diễn viên trẻ tên Dư Ý bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho biết Trần Hạo Vũ đã “bay sang New York để bí mật gặp bạn trai cô”. Người này còn dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến bạn trai và cho rằng đối phương là người thường xuyên nói dối. Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và gây tranh cãi.

"Trần Hạo Vũ, cảm ơn cô đã tới tận New York để gặp bạn trai tôi. Câu chuyện tình yêu giữa người đàn ông quen thói nói dối với người phụ nữ quen làm tiểu tam", Dư Ý viết.

Danh tính nữ diễn viên bị tố sang Mỹ để ngoại tình với bạn trai - Ảnh 1

Tuy nhiên, bài đăng của Dư Ý không kèm theo bất kỳ bằng chứng cụ thể nào như tin nhắn, hình ảnh hay thông tin di chuyển. Khi bị cộng đồng mạng yêu cầu cung cấp bằng chức xác thực, Dư Ý phản hồi cô “không có nghĩa vụ” phải công khai dữ liệu cá nhân. Người này nói thêm các bằng chứng đã được lưu giữ. Đáng chú ý, bài viết bị xóa chỉ sau khoảng 3 giờ đăng tải.

Sau khi vướng tranh cãi, phía Trần Hạo Vũ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Công ty quản lý khẳng định chuyến đi Mỹ của nữ diễn viên là lịch trình công việc nhằm quay quảng cáo. Cô chỉ gặp gỡ, dùng bữa với bạn bè cũ, hoàn toàn không có hành vi sai trái như lời cáo buộc.

Danh tính nữ diễn viên bị tố sang Mỹ để ngoại tình với bạn trai - Ảnh 2

Công ty nhấn mạnh toàn bộ thông tin lan truyền trên mạng là bịa đặt ác ý. Phía Trần Hạo Vũ cho biết đã thuê đội ngũ pháp lý thu thập chứng cứ và sẽ tiến hành các biện pháp đối với những cá nhân phát tán tin đồn.

Trần Hạo Vũ sinh năm 1992, hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Cô được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong Như Ý truyện, đồng thời từng tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2024 và đạt ngôi vị quán quân. Những năm gần đây, cô duy trì hoạt động nghệ thuật khá thành công và xây dựng hình ảnh đa năng trong làng giải trí Hoa ngữ.

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