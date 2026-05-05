'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ tiết lộ thói quen sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ

Lương Triều Vỹ thẳng thắn nói rằng, việc không gặp ai trong 2 ngày khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Gần đây, khi đến Nam Kinh quảng bá phim mới “Người bạn tĩnh lặng”, Lương Triều Vỹ đã chia sẻ về thói quen thích ở một mình đến mức “cực đoan” của bản thân. Anh tiết lộ việc từng thử “ở ẩn” hoàn toàn vào cuối tuần. Trong khoảng thời gian đó, tài tử tắt điện thoại, không xem TV, cũng không đọc sách. Suốt 2 ngày liền, anh cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, không gặp bất kỳ ai.

Theo Sohu, sự theo đuổi và tận hưởng việc ở một mình đến mức này rất phù hợp với hình ảnh Lương Triều Vỹ trong mắt công chúng - một người có phần hướng nội, mang cảm giác xa cách.

Nói về bộ phim đang quảng bá - “Người bạn tĩnh lặng”, anh cho biết quá trình quay phim rất vui vẻ, không có áp lực, nhưng giai đoạn chuẩn bị cho vai diễn lại rất vất vả.

Để thực sự hiểu và nắm bắt nhân vật, Lương Triều Vỹ đã mất trọn 3 tháng chỉ để đọc xong một cuốn sách liên quan đến chủ đề phim.

Trước những lời khen từ bên ngoài, anh vẫn khiêm tốn nói mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là một diễn viên vĩ đại, mà chỉ là một người may mắn, chăm chỉ và có nguyên tắc, luôn giữ tâm thế đơn thuần là muốn làm phim.

Tất nhiên, sau khi kết thúc 2 ngày “bế quan” cuối tuần, Lương Triều Vỹ vẫn phải quay lại với lịch trình bận rộn. Anh liên tục tham gia các buổi quảng bá, hy vọng có thể cải thiện tình hình phòng vé chưa khả quan của phim mới.

Gần đây Lương Triều Vỹ được công bố là Chủ tịch ban giám khảo hạng mục chính của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Lịch trình dày đặc đến mức vợ anh - nữ diễn viên Lưu Gia Linh - cũng phải đăng bài trên mạng xã hội để nói về sự vất vả của chồng.

Theo truyền thông Trung Quốc, giữa làng giải trí ồn ào, Lương Triều Vỹ luôn giữ cho mình một trạng thái tỉnh táo và tách biệt.

Hai ngày cuối tuần “tắt máy”, không gặp ai không chỉ là cách anh nạp lại năng lượng, mà có lẽ còn là lý do giúp anh suốt nhiều năm vẫn giữ được sự thuần khiết trên màn ảnh. Dù bên ngoài có náo nhiệt đến đâu, trong lòng anh vẫn luôn có một góc yên tĩnh chỉ thuộc về riêng mình.