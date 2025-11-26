Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Sao quốc tế 26/11/2025 12:16

Vợ chồng diễn viên Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tham dự đám cưới của một người bạn tối 22/11 tại Đài Bắc.

Vợ chồng diễn viên Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tham dự đám cưới của một người bạn tối 22/11 tại Đài Bắc. Trên trang cá nhân, Lưu Gia Linh đăng ảnh cô và chồng tham dự đám cưới của một người bạn, kèm theo chú thích: 'Chúc mừng Justin & Tingting, chúc mừng Margaret & David!'.

Cô dâu Trầm Đình Đình là cháu gái của Trầm Gia Vỹ - chồng Khâu Thục Trinh. Cô dâu và chú rể đều là con thừa kế của các tập đoàn lớn, nên hôn lễ có sự hiện diện của dàn khách mời thượng lưu: Chung Trấn Đào – Phạm Khương, Trương Ngải Gia – Vương Tĩnh Hùng, Lâm Tuệ Tinh – Vương Vĩ Trung, Quan Chi Lâm, Viên Vịnh Nghi, Chu Vấn Kỳ...

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu - Ảnh 1Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu - Ảnh 2Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu - Ảnh 3

Gắn bó hơn 30 năm, cặp đôi chọn cách yêu nhau trong tĩnh lặng, tôn trọng và thấu hiểu. Họ không cố gắng thể hiện sự hoàn hảo, mà chính sự tự nhiên trong cách đối đãi đã tạo nên một mối quan hệ bền lâu, hiếm có trong giới nghệ sĩ.

Khởi đầu từ việc học cùng lớp đào tạo diễn viên, thậm chí ban đầu Lương Triều Vỹ từng hẹn hò với bạn thân của Lưu Gia Linh là nữ diễn viên Tăng Hoa Thiên. Nhưng cuối cùng, chính sự độc lập và bản lĩnh của Lưu Gia Linh đã chạm đến trái tim của người đàn ông vốn lặng lẽ, tự ti vì xuất thân nghèo khó và tuổi thơ nhiều tổn thương.

 

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu - Ảnh 4Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu - Ảnh 5

Trước đó không lâu, ngày 12.4, cặp đôi cũng gây chú ý khi xuất hiện giản dị tại concert của Coldplay ở sân vận động Kai Tak (Hồng Kông, Trung Quốc). Không chọn ghế VIP, Lương Triều Vỹ hòa vào đám đông khán giả, còn Lưu Gia Linh thì nhiệt tình vẫy đèn cổ vũ. Khoảnh khắc anh cùng người lạ hát Fix You, cô lặng lẽ quay video lưu giữ từng khung hình - đã trở thành minh chứng sống động cho tình yêu trưởng thành, mộc mạc và đầy nhân văn.

 

Không cần khoa trương hay hào nhoáng, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn luôn có cách riêng để khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng. Dẫu thời gian có trôi, họ vẫn là cặp đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ, bởi thứ tình yêu đẹp và tự nhiên như chính những thước phim điện ảnh từng làm nên tên tuổi họ.

Lương Triều Vỹ khẳng định 'không ngại đóng cảnh khỏa thân'

Lương Triều Vỹ khẳng định 'không ngại đóng cảnh khỏa thân'

Lương Triều Vỹ cho biết nhận được các lời mời đóng phim từ êkíp của nhiều quốc gia trên thế giới, dự định làm việc ở nhiều nền văn hóa.

