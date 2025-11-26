Bích sống bằng nghề bán cơm. Bích cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) và hai con sống chung nhà với cha ruột và gia đình anh trai tại xã Phước An.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc, bà Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi) có hành vi "giết người" và "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Cụ thể, giữa Bích và chị dâu mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.

Từ năm 2022, do chồng nợ nần nên bà Bích lên mạng xã hội tìm mua chất độc xyanua về định tự tử. Sau đó, bà Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ. Trong thời gian chung sống, bà Bích mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc người thân.

Cuối tháng 6/2024, Bích thấy cháu N.H.B.T. bị mụn nên nói với cháu để Bích mua thuốc mát gan giải độc cho uống. Khi cháu T. đồng ý, Bích mua thuốc hình viên con nhộng về, sau đó trút thuốc trong con nhộng ra và đổ xyanua vào, cho cháu T. uống.

Cháu T. sau khi uống thuốc thì té nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21,0mg/l cyanide (chất độc xyanua).

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ sự việc trên, ông T.V.B. (46 tuổi, bác ruột của cháu T.) trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định cháu T. bị Bích đầu độc nhưng không tử vong, tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 23%.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Bích khai nhận thêm từng đầu độc chết 3 người thân khác trong gia đình bằng chất xyanua. Các nạn nhân gồm ông Thế (chồng Bích), cháu N.K.D. (8 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N. (13 tuổi, con của anh trai).

Trong đó, ông Thế bị Bích tráo thuốc đang uống thay bằng xyanua (Bích trút thuốc thật trong viên con nhộng và đổ xyanua vào). Riêng cháu D. và cháu N. bị Bích pha xyanua vào nước uống.

Chai nhựa đựng chất xyanua được tìm thấy trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà hung thủ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Viện KSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc hành vi của Bích đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật. Bị can Bích thực hiện hành vi phạm tội nhắm vào chính những người thân thích cùng sinh sống trong một nhà.

Riêng đối với việc ông Nguyễn Văn Hải (69 tuổi, cha của Bích) chết ngày 22-12-2023 và N.H.M. (15 tuổi, con của Bích) chết ngày 30-3-2023, quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.