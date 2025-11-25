Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo

Chiếc váy được thiết kế voan mỏng màu xanh, cổ V sâu và chất liệu trong suốt, khiến ngoại hình của cô trở nên nổi bật hơn trên thảm đỏ. Ngoài ra, kiểu dáng đuôi cá ôm sát kết hợp lớp vải mỏng nhẹ còn giúp Lâm Y Thần tôn trọn vóc dáng, mang lại vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Cô cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ “nàng tiên cá” - sở thích của con gái.

Tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 đã diễn ra ở Đài Bắc, Lâm Y Thần trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo.

Ở mùa giải năm nay, Lâm Y Thần được đề cử giải Nữ chính xuất sắc với phim Deep Silence. Trên thảm đỏ, cô sánh bước cùng Trương Hiếu Toàn – ứng viên giải Nam chính xuất sắc. Nam diễn viên diện vest tối màu và mang theo món đồ chơi con trai tặng làm bùa may mắn, tạo nên khoảnh khắc thú vị của cặp đôi.

Thảm đỏ Kim Mã 62 năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Thu Sinh, Quế Luân Mỹ, Kha Vĩ Lâm... Dù vậy, Phạm Băng Băng - đề cử Nữ chính xuất sắc với Mother Earth - vắng mặt trên thảm đỏ, gây bất ngờ cho truyền thông.

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích nhờ gương mặt đáng yêu, cách diễn xuất tự nhiên. Giai đoạn hoàng kim tại thị trường Đài Loan, người đẹp được xem là nữ hoàng phim thần tượng với những dự án ăn khách như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...

Người đẹp và doanh nhân Lâm Vu Siêu kết hôn 11 năm, đón con trai thứ hai hồi tháng 6. Theo Yahoo, hơn 10 năm qua Lâm Vu Siêu làm việc ở Mỹ, cô cùng cha mẹ hai bên, các con ở Đài Loan, thông thường, vợ chồng gặp nhau mỗi hai tháng. Cô cho biết ít nhất 10 năm nữa, gia đình vẫn duy trì lối sống như vậy.

Diễn viên cho rằng xa cách địa lý không phải vấn đề, xa cách trong tâm hồn mới đáng lo lắng. Vợ chồng cô bằng lòng chia sẻ với nhau từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những cảm xúc trong đời thường, vì thế hôn nhân êm ấm. Y Thần cảm thấy cô kết hôn đúng người, ở bên Lâm Vu Siêu, cô được thoải mái, vui vẻ.

Người đẹp quan niệm khi chung sống, chỉ cần vui nhiều hơn buồn là xứng đáng để duy trì, bảo vệ hôn nhân. Y Thần và chồng cùng thích đọc sách, du lịch, hầu như chưa từng cãi nhau. Theo cô, lý do là vợ chồng tương đồng về quan niệm sống.

Cô thừa nhận có nhiều thử thách trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền là một trong số đó. Y Thần và chồng nghĩ cho nhau, đều mong người kia được vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy vợ chồng bằng lòng cùng nhau giải quyết những khó khăn.

Diễn viên nỗ lực để tự chủ cả về kinh tế lẫn tinh thần vì "dựa dẫm chỉ mang lại sự bất an". Ba tháng sau khi sinh con thứ hai, Y Thần trở lại công việc, hiện quảng bá phim Thất minh mà cô làm nhà sản xuất, đóng chính, tác phẩm ghi hình trước khi cô mang thai.

Người đẹp nói cô không thể nào làm phụ nữ nội trợ toàn thời gian, không phải công việc này tốt hay không tốt mà nằm ở tính cách mỗi người. Với Lâm Y Thần, ở nhà nội trợ quá tiêu tốn năng lượng, cô cần có không gian sáng tạo trong nghề diễn để cân bằng tâm lý, nạp đủ năng lượng để làm những việc khác.