Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo

Sao quốc tế 25/11/2025 10:45

Mới đây, lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 đã diễn ra ở Đài Bắc. Tại sự kiện, Lâm Y Thần trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo.

Tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 đã diễn ra ở Đài Bắc, Lâm Y Thần trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo.

Chiếc váy được thiết kế voan mỏng màu xanh, cổ V sâu và chất liệu trong suốt, khiến ngoại hình của cô trở nên nổi bật hơn trên thảm đỏ. Ngoài ra, kiểu dáng đuôi cá ôm sát kết hợp lớp vải mỏng nhẹ còn giúp Lâm Y Thần tôn trọn vóc dáng, mang lại vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Cô cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ “nàng tiên cá” - sở thích của con gái.

Ở mùa giải năm nay, Lâm Y Thần được đề cử giải Nữ chính xuất sắc với phim Deep Silence. Trên thảm đỏ, cô sánh bước cùng Trương Hiếu Toàn – ứng viên giải Nam chính xuất sắc. Nam diễn viên diện vest tối màu và mang theo món đồ chơi con trai tặng làm bùa may mắn, tạo nên khoảnh khắc thú vị của cặp đôi.

 

Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo - Ảnh 1Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo - Ảnh 2

Thảm đỏ Kim Mã 62 năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Thu Sinh, Quế Luân Mỹ, Kha Vĩ Lâm... Dù vậy, Phạm Băng Băng - đề cử Nữ chính xuất sắc với Mother Earth - vắng mặt trên thảm đỏ, gây bất ngờ cho truyền thông.

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích nhờ gương mặt đáng yêu, cách diễn xuất tự nhiên. Giai đoạn hoàng kim tại thị trường Đài Loan, người đẹp được xem là nữ hoàng phim thần tượng với những dự án ăn khách như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...

Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo - Ảnh 3

Người đẹp và doanh nhân Lâm Vu Siêu kết hôn 11 năm, đón con trai thứ hai hồi tháng 6. Theo Yahoo, hơn 10 năm qua Lâm Vu Siêu làm việc ở Mỹ, cô cùng cha mẹ hai bên, các con ở Đài Loan, thông thường, vợ chồng gặp nhau mỗi hai tháng. Cô cho biết ít nhất 10 năm nữa, gia đình vẫn duy trì lối sống như vậy.

 

Diễn viên cho rằng xa cách địa lý không phải vấn đề, xa cách trong tâm hồn mới đáng lo lắng. Vợ chồng cô bằng lòng chia sẻ với nhau từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những cảm xúc trong đời thường, vì thế hôn nhân êm ấm. Y Thần cảm thấy cô kết hôn đúng người, ở bên Lâm Vu Siêu, cô được thoải mái, vui vẻ.

Người đẹp quan niệm khi chung sống, chỉ cần vui nhiều hơn buồn là xứng đáng để duy trì, bảo vệ hôn nhân. Y Thần và chồng cùng thích đọc sách, du lịch, hầu như chưa từng cãi nhau. Theo cô, lý do là vợ chồng tương đồng về quan niệm sống.

Lâm Y Thần gây chú ý khi diện váy xuyên thấu táo bạo - Ảnh 4

Cô thừa nhận có nhiều thử thách trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền là một trong số đó. Y Thần và chồng nghĩ cho nhau, đều mong người kia được vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy vợ chồng bằng lòng cùng nhau giải quyết những khó khăn.

 

Diễn viên nỗ lực để tự chủ cả về kinh tế lẫn tinh thần vì "dựa dẫm chỉ mang lại sự bất an". Ba tháng sau khi sinh con thứ hai, Y Thần trở lại công việc, hiện quảng bá phim Thất minh mà cô làm nhà sản xuất, đóng chính, tác phẩm ghi hình trước khi cô mang thai.

Người đẹp nói cô không thể nào làm phụ nữ nội trợ toàn thời gian, không phải công việc này tốt hay không tốt mà nằm ở tính cách mỗi người. Với Lâm Y Thần, ở nhà nội trợ quá tiêu tốn năng lượng, cô cần có không gian sáng tạo trong nghề diễn để cân bằng tâm lý, nạp đủ năng lượng để làm những việc khác.

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Người đẹp 43 tuổi - Lâm Y Thần bất ngờ tiết lộ về đời sống hôn nhân, gia đình, trên Next Apple cuối tuần qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Y Thần sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Từng lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo mang thai ở tuổi 42

Từng lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo mang thai ở tuổi 42

'Nữ thần thanh xuân' Lâm Y Thần gây ngỡ ngàng khi khoe mặt mộc trong ngày sinh nhật

'Nữ thần thanh xuân' Lâm Y Thần gây ngỡ ngàng khi khoe mặt mộc trong ngày sinh nhật

Cặp đôi Thơ ngây Lâm Y Thần - Trịnh Nguyên Sướng thân mật nhân ngày tái hợp, đứng chung khung hình khiến 'mọt phim' mê mệt

Cặp đôi Thơ ngây Lâm Y Thần - Trịnh Nguyên Sướng thân mật nhân ngày tái hợp, đứng chung khung hình khiến 'mọt phim' mê mệt

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng

Lâm Y Thần và nỗi buồn tuổi U40: Hôn nhân đổ vỡ, lập di chúc ở tuổi 27, chịu nhiều áp lực đè nặng

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91

'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này

Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này