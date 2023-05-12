Mới đây, từ khóa về hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng.

Vào ngày 12/5, ETtoday đưa tin nữ diễn viên Lâm Y Thần và ông xã Lâm Vu Siêu đã ly hôn sau nhiều tháng ly thân. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ đứt gánh vì cả hai ít có thời gian bên nhau và nam doanh nhân đã ngoại tình. Ngoài ra, Lâm Vu Siêu làm việc tại Mỹ, trong khi Lâm Y Thần sống tại Đài Loan, chăm sóc cha mẹ chồng và con gái mới sinh năm 2021. Lâm Vu Siêu không thiếu bóng hồng vây quanh. Khi Lâm Y Thần chỉ trích chồng và "tiểu tam", Lâm Vu Siêu thậm chí đã ra tay đánh nữ diễn viên để bảo vệ tình nhân. Thông tin trên khiến người hâm mộ của nữ diễn viên tức giận và cảm thấy thương cảm cho Lâm Y Thần. Kể từ khi kết hôn năm 2014, Lâm Y Thần và ông xã hiếm khi xuất hiện bên nhau. Có nhiều thông tin về cuộc sống ngột ngạt khi làm dâu nhà hào môn của nữ diễn viên.

Sau đó, từ khóa về hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng. Quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận. Quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận thông tin ly hôn chồng - Ảnh: Internet Theo người đại diện Châu Mỹ Tạ tin đồn Lâm Y Thần ly hôn hay chồng cô có nhân tình lan truyền rầm rộ trên Internet cách đây 2 tuần. Người đẹp xứ Đài theo dõi tất cả tin tức. Tuy nhiên, cô không muốn lên tiếng vì từng đứng ra bác bỏ tin tiêu cực về hôn nhân vào năm 2021.

Như tuyên bố cũ, phía nữ diễn viên Lan Lăng vương nhấn mạnh Lâm Vu Siêu không ngoại tình, Lâm Y Thần không đánh ghen hay bị nhà chồng "bắt nạt". Châu Mỹ Tạ khẳng định chồng và cha mẹ chồng đều sống đàng hoàng, đối xử tốt với Lâm Y Thần. Lâm Y Thần được đánh giá là diễn viên giỏi, ngôi sao có thái độ thân thiện, ứng xử khéo léo. Cô là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả - Ảnh: Internet Lâm Y Thần gặp nhiều áp lực, cô từ bỏ sự nghiệp, giảm bớt công việc để sinh con ở tuổi 39. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên sinh con gái, nhà chồng vẫn không hài lòng, muốn cô sinh thêm cháu trai. Lâm Y Thần sinh năm 1992, từng là một trong những ngôi sao dòng phim thần tượng xứ Đài đình đám nhất đầu thập niên 2000. Năm 2005, bộ phim Thơ ngây do Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng chính nổi tiếng khắp châu Á. Nhờ vai diễn Tương Cầm, Lâm Y Thần lần đầu giành giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) tại Lễ trao giải Kim Chung (Giải thưởng dành cho phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan, Trung Quốc). Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất giành giải thưởng này nhờ một bộ phim ngôn tình thần tượng. Sau đó, cô lần thứ hai lên ngôi Thị hậu nhờ bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em. Sau hai phần của Thơ Ngây, Lâm Y Thần liền trở thành một trong những cái tên nằm trong danh sách "nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài". Những bộ phim nổi bật khác còn có Bánh mì tình yêu (2008), Nàng Juliet Phương Đông (2006), Có lẽ anh không thể yêu em (2011). Cô còn thành công ở thị trường Đại lục với các tác phẩm Thiên ngoại phi tiên, Anh hùng xạ điêu (2008), Lan Lăng Vương (2013).

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