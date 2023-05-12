'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

Sao quốc tế 12/05/2023 13:07

Mới đây, từ khóa về hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng.

Vào ngày 12/5, ETtoday đưa tin nữ diễn viên Lâm Y Thần và ông xã Lâm Vu Siêu đã ly hôn sau nhiều tháng ly thân. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ đứt gánh vì cả hai ít có thời gian bên nhau và nam doanh nhân đã ngoại tình. Ngoài ra, Lâm Vu Siêu làm việc tại Mỹ, trong khi Lâm Y Thần sống tại Đài Loan, chăm sóc cha mẹ chồng và con gái mới sinh năm 2021. Lâm Vu Siêu không thiếu bóng hồng vây quanh. Khi Lâm Y Thần chỉ trích chồng và "tiểu tam", Lâm Vu Siêu thậm chí đã ra tay đánh nữ diễn viên để bảo vệ tình nhân.

Thông tin trên khiến người hâm mộ của nữ diễn viên tức giận và cảm thấy thương cảm cho Lâm Y Thần. Kể từ khi kết hôn năm 2014, Lâm Y Thần và ông xã hiếm khi xuất hiện bên nhau. Có nhiều thông tin về cuộc sống ngột ngạt khi làm dâu nhà hào môn của nữ diễn viên.

Sau đó, từ khóa về hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng. Quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận.

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình - Ảnh 1'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình - Ảnh 2
Quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận thông tin ly hôn chồng - Ảnh: Internet

Theo người đại diện Châu Mỹ Tạ tin đồn Lâm Y Thần ly hôn hay chồng cô có nhân tình lan truyền rầm rộ trên Internet cách đây 2 tuần. Người đẹp xứ Đài theo dõi tất cả tin tức. Tuy nhiên, cô không muốn lên tiếng vì từng đứng ra bác bỏ tin tiêu cực về hôn nhân vào năm 2021.

Như tuyên bố cũ, phía nữ diễn viên Lan Lăng vương nhấn mạnh Lâm Vu Siêu không ngoại tình, Lâm Y Thần không đánh ghen hay bị nhà chồng "bắt nạt". Châu Mỹ Tạ khẳng định chồng và cha mẹ chồng đều sống đàng hoàng, đối xử tốt với Lâm Y Thần.

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình - Ảnh 3
Lâm Y Thần được đánh giá là diễn viên giỏi, ngôi sao có thái độ thân thiện, ứng xử khéo léo. Cô là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả - Ảnh: Internet

Lâm Y Thần gặp nhiều áp lực, cô từ bỏ sự nghiệp, giảm bớt công việc để sinh con ở tuổi 39. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên sinh con gái, nhà chồng vẫn không hài lòng, muốn cô sinh thêm cháu trai.

Lâm Y Thần sinh năm 1992, từng là một trong những ngôi sao dòng phim thần tượng xứ Đài đình đám nhất đầu thập niên 2000. Năm 2005, bộ phim Thơ ngây do Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng chính nổi tiếng khắp châu Á. Nhờ vai diễn Tương Cầm, Lâm Y Thần lần đầu giành giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) tại Lễ trao giải Kim Chung (Giải thưởng dành cho phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan, Trung Quốc). Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất giành giải thưởng này nhờ một bộ phim ngôn tình thần tượng. Sau đó, cô lần thứ hai lên ngôi Thị hậu nhờ bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em.

Sau hai phần của Thơ Ngây, Lâm Y Thần liền trở thành một trong những cái tên nằm trong danh sách "nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài". Những bộ phim nổi bật khác còn có Bánh mì tình yêu (2008), Nàng Juliet Phương Đông (2006), Có lẽ anh không thể yêu em (2011). Cô còn thành công ở thị trường Đại lục với các tác phẩm Thiên ngoại phi tiên, Anh hùng xạ điêu (2008), Lan Lăng Vương (2013).

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Trong làng giải trí xứ Trung, nhắc đến mỹ nhân hạng A sở hữu nhan sắc hoàn hảo, mặt mộc đẹp nhất nhì Cbiz, người hâm mộ chắc chắn nhớ đến Phạm Băng Băng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Y Thần sao hoa ngữ sao châu á Lâm Y Thần ly hôn chồng Lâm Y Thần

TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến?

Vì sao đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' vai Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' cho Tiêu Chiến?

Từ Hy Viên đau đớn, giày vò khi nhắc đến 2 lần sảy thai khi chưa ly hôn với Uông Tiểu Phi

Từ Hy Viên đau đớn, giày vò khi nhắc đến 2 lần sảy thai khi chưa ly hôn với Uông Tiểu Phi

Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ?

Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ?

Lý do Trường tương tư của Dương Tử được kì vọng sẽ vượt Trường Nguyệt Tẫn Minh

Lý do Trường tương tư của Dương Tử được kì vọng sẽ vượt Trường Nguyệt Tẫn Minh

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu