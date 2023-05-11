Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Cụ thể, ở tập cuối Lê Tô Tô (Bạch Lộc) cùng con gái ngồi bên bờ sông, khi nàng kể lại câu chuyện tình yêu bi thương của mình và Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) ở kiếp mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, bóng dáng Đàm Đài Tẫn hiện lên trong vảy Hộ tâm. Tình tiết này mơ hồ không biết rằng nhân vật đang hồi tưởng hay nam chính đã hồi sinh trở lại.

Trước đó, Đàm Đài Tẫn quyết định dùng thân mình để hiến tế và tuẫn táng Đồng Bi Đạo, Tô Tô muốn tan biến theo người yêu nhưng không được, vì chàng đã dùng vảy Hộ tâm để bảo vệ nàng. Sau khi sống sót khỏi trận đại chiến, Tô Tô sinh A Mặc, một tay nàng nuôi bé lớn khôn. Cặp đôi phụ Tiêu Lẫm (Đặng Vi) và Diệp Băng Thường (Trần Đô Linh) cũng không thể về bên nhau. Như vậy, dựa vào tình tiết tập cuối có thể thấy cặp đôi chính chia li. Điều này khác so với nguyên tác, khi trong truyện Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Ngay sau khi tập cuối phim chính thức lên sóng, từ khóa "Kết thúc phim Trường Nguyệt Tẫn Minh" ngay lập tức chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng hotsearch của Weibo. Với những khán giả đã từng xem qua những tình tiết bị leak, đây không phải cái kết mang nhiều bất ngờ, thậm chí là nằm trong dự đoán.

Nhóm fan từng đọc qua nguyên tác cho rằng, ngoài việc thay đổi nhiều chi tiết, đoàn làm phim còn cố gắng 'bẻ lái' cái kết theo hướng day dứt, làm người xem khó quên dù trong chương cuối của tiểu thuyết, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn sống hạnh phúc bên nhau. Bên cạnh đó, người xem cũng cảm thấy khá 'bất công' vì 'hành' hai nhân vật chính suốt 40 tập phim nhưng đến cuối vẫn cố tình không 'phát đường'.

Việc đi ngược với nguyên tác tuy tạo được tính bất ngờ cho người xem nhưng lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng, cả hành trình dài, cặp đôi chính chịu nhiều khổ đau nhưng đến khi tập cuối phải chia li là một cái kết bất công và gây ức chế.

Việc làm ngoại truyện giúp đoàn phim thu thêm lợi nhuận vì có nhiều khoản thu từ các tài khoản mua để xem cái kết khác. Nhưng việc cố tình đẩy kết cục nhân vật theo hướng bi kịch để tranh thủ kiếm thêm lợi nhuận khiến đoàn phim bị chỉ trích nặng nề. Dù rằng đây không phải lần đầu các đoàn phim Hoa ngữ sử dụng chiêu thức này để kiếm thêm nguồn thu nhưng theo nhiều khán giả, ê-kíp có thể chọn kết phim có hậu hơn. Sau đó, ngoại truyện có thể vẽ nhiều câu chuyện khác cũng thú vị không kém. Nước đi này của ê-kíp phim bị đánh giá là sai lầm. Thậm chí, đài CCTV6 nhận định phim thiếu sáng tạo trong nội dung. Đặc biệt, tuyến tình cảm của phim được đẩy mạnh, đôi lúc trở nên vô nghĩa, mất đi chất của một dự án đúng chuẩn tiên hiệp. Bên cạnh đó, sắc vóc của dàn sao chính cũng không đẹp mắt.