Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này

Sao quốc tế 03/05/2023 19:15

Khi Trường Nguyệt Tẫn Minh được phát sóng trong những ngày vừa qua, Bạch Lộc đã gây ấn tượng bằng cả diễn xuất lẫn nhan sắc của mình.

Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự góp mặt của La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny... vừa lên sóng gần đây đang nhận được sự đón nhận lớn từ cộng đồng mạng. Những bài viết liên quan tới phim cũng như các diễn viên tham gia đều xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội.

Mới đây, Bạch Lộc đã gây ấn tượng bằng cả diễn xuất lẫn nhan sắc của mình. Ở những phân đoạn "ngược tâm", cô khiến khán giả đồng cảm với số phận nhân vật. Trong khi đó với những cảnh ngọt ngào, mỹ nhân sinh năm 1994 lại khiến khán giả phát sốt vì vẻ đáng yêu của mình. 

Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này - Ảnh 1Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này - Ảnh 2Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này - Ảnh 3Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này - Ảnh 4

Trước đó, chuyện ekip sản xuất Trường Nguyệt Tẫn Minh gian lận số liệu để quảng bá phim, thực tế là phim chỉ dừng xem được, không xuất sắc. Mức độ nhận diện và yêu thích mà khán giả dành cho La Vân Hi - Bạch Lộc vẫn còn thấp, nữ chính

Bạch Lộc thậm chí còn bị chê diễn chưa tốt, so với các ngôi sao có diễn xuất kém như Địch Lệ Nhiệt Ba, cô còn bị chê chưa bằng. Vậy nên, có thể nói, phim của Bạch Lộc và La Vân Hi đang vấp phải nhiều ồn ào, sự quan tâm của khán giả chỉ đổ dồn lên những chi tiết tranh cãi của phim chứ nội dung, chất lượng vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Dù 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' gây tranh cãi vì màn PR quá đà, Bạch Lộc vẫn nhận 'mưa lời khen' vì điều này - Ảnh 5

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than.  Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. Lúc này Đạm Đài Tẫn vẫn chưa bị tà niệm ăn mòn, Lê Tô Tô phải tìm cách đâm 6 cây đinh diệt hồn vào lồng ngực hắn. Sứ mệnh sắp thành, nhưng lại hoàn toàn tan biến. Nàng đã hy sinh thân mình để thay đổi vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cục diện tam giới.

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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