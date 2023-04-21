La Vân Hi và Bạch Lộc mùi mẫn trên tạp chí quảng bá phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án cổ trang hot nhất hiện nay, khiến khán giả thích thú khi đánh dấu màn tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi sau bộ phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của La Vân Hi và Bạch Lộc trên ảnh bìa tạp chí Harper’s Bazaar để quảng bá bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có thể thấy, cặp đôi xuất hiện theo phong cách vintage đầy ngọt ngào xen lẫn nét huyền bí.

Đáng chú ý, background xung quanh phủ đầy dây hoa leo khiến khán giả liên tưởng đến khung cảnh của 2 nhân vật Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ khi lạc vào khu rừng Yểm Chi Hoa và chìm trong mộng cảnh, một phân cảnh gắn kết và khởi đầu cho việc nữ chính hiểu rõ và thông cảm hơn về hoàn cảnh của nam chính.

Được biết, dù có mối tình oan trái trên màn ảnh nhưng ở hậu tường La Vân Hi và Bạch Lộc vô cùng mùi mẫn và thân mật với nhau. La Vân Hi luôn biết cách quan tâm Bạch Lộc, giúp cô từ những cái vuốt tóc đến đỡ hông, cầm giúp đồ.