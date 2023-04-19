Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào?

Sao quốc tế 19/04/2023 14:06

Các phân cảnh ngược tâm của Bạch Lộc - La Vân Hi qua bàn tay biến tấu của cộng đồng mạng thì lại là một câu chuyện khác.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bên cạnh những kĩ xảo có đầu tư thì diễn xuất của La Vân HiBạch Lộc khiến khán giả khóc cạn nước mắt vì câu chuyện của nhân vật chính.

Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào? - Ảnh 1

Bên cạnh các phân cảnh ngược tâm thì qua bàn tay biến tấu của cộng đồng mạng thì lại là một câu chuyện khác. Theo đó, một cảnh quay vô cùng xúc động trong phim nhưng dưới con mắt của các dân cư mạng. Trong số đó bao gồm 3 bức hình cực kỳ hài hước của Bạch Lộc.

Cụ thể, một cảnh quay đau khổ của Bạch Lộc lại được dân tình soi ra là chiếc răng bị thiếu. Bên cạnh đó, nụ cười hài hước của cô nàng cùng bức ảnh chế hiện đang là viral. Nhiều cư dân mạng đã đùa vui rằng đây là bức ảnh phát ra tiếng cười "há há há" của Bạch Lộc.

Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào? - Ảnh 2Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào? - Ảnh 3Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào? - Ảnh 4

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào? - Ảnh 5

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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Dù thu hút khán giả nhưng bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vấp phải rất nhiều tranh cãi. Theo đó, có nguồn tin La Vân Hi bị đoàn phim này 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc.

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