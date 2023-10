Cảnh ngược tâm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi qua lăng kính 'hài hước' của netizen sẽ như thế nào?

Dù thu hút khán giả nhưng bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vấp phải rất nhiều tranh cãi. Theo đó, có nguồn tin La Vân Hi bị đoàn phim này 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc.