'Thánh nữ Thiên Hoan' Trần Đô Linh phải xem chương trình phổ cập pháp luật để vào vai phản diện của Trường Nguyệt Tẫn Minh

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính thu hút khán giả bởi tạo hình và kĩ xảo ‘không chỗ nào chê’. Bên cạnh đó, những ngày qua, nữ phụ phản diện Trần Đô Linh đảm nhận vai 2 vai diễn Diệp Băng Thường và Thánh nữ Thiên Hoan được khán giả chú ý hơn cả. Không chỉ có nhan sắc ‘lấn át’ nữ chính Bạch Lộc mà còn diễn xuất cũng được đánh giá cao.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội ấn tượng trước phân cảnh Thánh nữ Thiên Hoan (Trần Đô Linh) ra tay sát hại cả Trai tộc, nơi sinh ra nhân vật Tang Tửu (Bạch Lộc). Thiên Hoan có vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh, yếu đuối nhưng lại là kẻ tàn ác, giết người không với bất kỳ lý do gì, chỉ vì cô muốn hả dạ. Vẻ đẹp và diễn xuất xuất thần của Trần Đô Linh trong vai diễn là lý do để khán giả chú ý tới cảnh này.

Sự điên cuồng trong tính cách, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành khiến nhân vật Thiên Hoan do Trần Đô Linh thể hiện khiến công chúng ‘phát ghét’ nhưng cũng hết lời khen ngợi diễn xuất nhập tâm của Trần Đô Linh.

Theo đó, trong một video phỏng vấn mới đây, Trần Đô Linh tiết lộ bản thân đã phải xem rất nhiều chương trình phổ cập pháp luật để có thể vào vai Diệp Băng Thường và Thiên Hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Cô nàng tiết lộ: "Diệp Băng Thường và Thiên Hoan có những hành vi khiến mình thấy vô cùng cực đoan. Mình sợ sẽ không đồng cảm với nhân vật được nên đã xem rất nhiều chương trình pháp luật. Mình đi xem những vụ án giết người và nghe những lời bộc bạch cuối cùng của phạm nhân, có thể họ bị ảnh hưởng từ gia đình ngày nhỏ hay gì đó, để xem họ bắt đầu có những suy nghĩ phạm tội này từ khi nào và tại sao lại bước đến con đường tội lỗi đó".

Ngoài ra, Trần Đô Linh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng dù mình là người diễn nhưng cô không hiểu nổi sự 'điên' và 'trà xanh' của Diệp Băng Thường và Thiên Hoan. Nếu có ai thích được hai nhân vật này thì chứng tỏ là khẩu vị của người đó quá nặng.

Chính vì sự ‘kính nghiệp’ có đầu tư cho vai diễn mà Trần Đô Linh được đánh giá là thoát mác ‘bình hoa di động’ với diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Cô nàng còn được nhận xét là "nữ phụ vàng" hiện nay. Nữ diễn viên chưa đủ sức để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn.