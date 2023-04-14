Nổi tiếng với nhan sắc có khả năng làm lu mờ nữ chính, Trần Đô Linh lại lép vế trước khí chất của 'mẹ' Triệu Lộ Tư

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc 4 mỹ nhân của làng giải trí Hoa Ngữ chung khung hình trong một sự kiện của Valentino. Theo đó, bức ảnh chụp chung các mỹ nhân Văn Vịnh San, Lý Lan Địch, Trần Đô Linh và Tăng Lê khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhiệt độ cái đẹp tràn màn hình.

Đáng chú ý, nhan sắc của Trần Đô Linh khiến dân tình không khỏi u mê vì nhan sắc xinh đẹp theo kiểu nhã nhặn chuẩn tiểu thư đài các. Chính vì vẻ đẹp này của Trần Đô Linh mà không ít lần cô nàng được nhận xét là có khả năng làm lu mờ nhan sắc nữ chính.

Gần đây nhất, khi đảm nhận vai nữ phụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc Trần Đô Linh leo hẳn Top 1 Hot Search, vượt mặt cả nữ chính Bạch Lộc. Nhiều ý kiến bày tỏ tạo hình của Trần Đô Linh trong bộ phim này quá xinh đẹp, tiên khí.

Tuy nhiên, khi ngồi cạnh nữ diễn viên Tăng Lê, khí chất Trần Đô Linh có phần lép vế trước đàn chị hơn 17 tuổi. Không chỉ vậy, 2 người đẹp Văn Vịnh San và Lý Lan Địch cũng bị lu mờ không kém. Có thể thấy, dù đã bước sang độ tuổi 47 nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc lẫn visual đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Tăng Lê gây chú ý với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt vào những vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn, Phù Đồ Duyên, Vụng Trộm Không Thể Giấu,…

Đặc biệt, mỹ nhân còn được dân tình gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư’ khi có mối lương duyên nhiều lần vào vai diễn người mẹ của cô nàng trên phim ảnh và cũng khá thân thiết ở ngoài đời.