Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt

Sao quốc tế 05/04/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt tạo hình hỷ phục của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn. Đáng chú ý, cô nàng còn được cho đeo một tấm mạng che mặt đính bằng những hạt châu lấp lánh nhưng không thể nào che giấu được nhan sắc đầy mãn nhãn của cô nàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt tạo hình mới của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong bộ hỷ phục đầy lộng lẫy cùng với mũ phượng được thiết kế tinh xảo. Đáng chú ý, cô nàng còn được cho đeo một tấm mạng che mặt đính bằng những hạt châu lấp lánh nhưng không thể nào che giấu được nhan sắc đầy mãn nhãn của cô nàng.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 1Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 2Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 3Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 4Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 5

Được biết, sau thời gian vắng bóng ở phim trường và các sự kiện do gia đình có chuyện hậu sự, Triệu Lộ Tư đã chính thức trở lại phim trường Thần Ẩn để thực hiện những cảnh quay cuối cùng của bộ phim.

Có thể thấy, dự án này đầu tư khá nhiều trang phục cho nhân vật A Âm của Triệu Lộ Tư. Và cũng không thể phủ nhận xuất hiện trong tạo hình nào của bộ phim, nàng tiểu hoa cũng đều mang sắc thái khác nhau. Lúc thì ngọt ngào lúc thì đầy khí chất mạnh mẽ nhưng tất cả đều khiến dân tình ‘đốn tim’ trước nhan sắc xinh đẹp miễn chê.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 6

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt - Ảnh 7

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

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