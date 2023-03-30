Triệu Lộ Tư 'lộ diện' với loạt ảnh mới sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình

Sao quốc tế 30/03/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt loạt ảnh mới của Triệu Lộ Tư trở lại công việc sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình.

Trong dàn tiểu hoa lứa 95 hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên thành công nhất trong mảng phim ảnh. Hiện tại, những thông tin đến các dự án cũng như đời tư của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mãn nhãn mới của Triệu Lộ Tư. Theo đó, cô nàng đã chính thức trở lại công việc với dự án quảng cáo Perfect Diary sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình. Có thể thấy, vượt qua chuyện buồn gia đình, cô nàng đã có phần tươi tắn và tâm trạng có vẻ khá hơn.

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Nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khởi vì Triệu Lộ Tư đã bắt đầu quay phim và hoạt động tích cực trở lại trong showbiz. Họ cũng bày tỏ hy vọng có thể Triệu Lộ Tư hoạt động nhiều hơn trong những sự kiện sắp tới.

Triệu Lộ Tư 'lộ diện' với loạt ảnh mới sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình - Ảnh 17

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hậu viện hội (FC) của Triệu Lộ Tư ra thông báo nữ diễn viên sẽ không tham gia các sự kiện, hoạt động sắp tới, cụ thể Đêm hội Weibo vào ngày 25/3 tới do gia đình có trưởng bối qua đời.

Triệu Lộ Tư 'lộ diện' với loạt ảnh mới sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình - Ảnh 18

Mặc dù có nhiều tiếc nuối cho Triệu Lộ Tư vì không thể có mặt trong thảm đỏ nhưng bù lại cô nàng lại nhận được tin vui lớn. Theo đó, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã chính thức nhận giải thưởng ‘Phim truyền hình thường niên của năm’ tại Đêm hội Weibo năm nay.

Triệu Lộ Tư 'lộ diện' với loạt ảnh mới sau thời gian im ắng vì chuyện gia đình - Ảnh 19

Hiện tại, Triệu Lộ Tư có dự án cổ trang Thần Ẩn đang quay tại phim trường. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những hình ảnh và thông tin tiếp theo của nàng tiểu hoa trong hậu trường dự án này.

Không tham gia Đêm Hội Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn nhận tin vui liên quan đến Ngô Lỗi khiến các fan hâm mộ mừng rỡ

Không tham gia Đêm Hội Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn nhận tin vui liên quan đến Ngô Lỗi khiến các fan hâm mộ mừng rỡ

Mặc dù đã có tên trong danh sách tham dự Đêm hội Weibo năm nay nhưng Triệu Lộ Tư lại vắng mặt trong sự kiện đặc biệt này vì lý do gia đình. Tuy nhiên, cô nàng lại nhận được tin vui lớn liên quan đến Ngô Lỗi khiến các fan hâm mộ mừng rỡ.

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