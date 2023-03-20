Triệu Lộ Tư gặp biến lớn, hủy bỏ tham gia Đêm hội Weibo vào phút 90

Mặc dù Đêm hội Weibo đã tung poster xác nhận có Triệu Lộ Tư nhưng gần đến ngày diễn ra sự kiện, cô nàng hủy bỏ tham gia vì gặp biến lớn.

Đêm hội Weibo là sự kiện thường niên do chính mạng xã hội lớn nhất nhì Trung Quốc tổ chức. Được biết, vào ngày 25/3 tới đây, Đêm hội này sẽ chính thức diễn ra với những minh tinh hàng đầu xứ Trung.

Bên cạnh những dàn tiểu hoa, tiểu sinh có thâm niên lâu năm trong nghề thì còn có màn đụng độ của của dàn tiểu hoa sau 95 như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, Bạch Lộc.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Hậu viện hội (FC) của Triệu Lộ Tư ra thông báo nữ diễn viên sẽ không tham gia các sự kiện, hoạt động sắp tới, cụ thể Đêm hội Weibo vào ngày 25/3 tới do gia đình có trưởng bối qua đời.

Trước đó, hình ảnh của Triệu Lộ Tư đã xuất hiện trên poster của Đêm hội Weibo. Không những thế, có thông tin cô nàng chuẩn bị có buổi quan tuyên chính thức tham gia sự kiện cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Ngô Lỗi.

Bên cạnh những lời chia buồn, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Triệu Lộ Tư khi không tham gia được Đêm Hội Weibo lần này. Được biết, trong năm 2022 vừa qua, Triệu Lộ Tư đã ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp khi có nhiều tác phẩm ấn tượng. Đặc biệt là tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ, được CCTV công nhận đã giúp cô nàng có bước ngoặt tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất.

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