Ngô Lỗi chuẩn bị đối đầu với 2 'người tình màn ảnh một thời' Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong cuộc chiến phim ảnh vào tháng 3 này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tình Yêu Thôi Mà do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính đã có lịch dự kiến lên sóng. Theo đó, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 3 tới trên đài CCTV8 sau thời gian được cấp phép phát sóng không bao lâu.

Thông tin trên được đông đảo khán giả giả hóng chờ và đặt nhiều kì vọng. Được biết, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh . Hơn hết, trong quá trình hợp tác, cặp đôi đã có màn tương tác khá ngọt ngào, ăn ý qua những ảnh leak hậu trường , hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc chemistry bùng nổ trên phim.

Tình Yêu Thôi Mà có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng nếu thông tin Tình Yêu Thôi Mà lên sóng vào tháng 3 được ‘chốt’ thì đồng nghĩa với việc Ngô Lỗi sẽ đối đầu trực tiếp với 2 người tình màn ảnh một thời là Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư. Theo đó, mạng xã hội từng lan truyền thông tin bộ phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng vào 12/3 tới. Còn phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư vừa tung trailer chính thức và dự kiến lên sóng vào cuối tháng 3.

Dù chưa có sự xác thực chính thức của tất cả nhưng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một cuộc chiến phim ảnh đầy hấp dẫn của 3 ngôi sao Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư vào tháng 3 này.