Giữa bão thị phi của nữ chính Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường, Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích mới cho nhà Tencent

Sao quốc tế 27/02/2023 11:06

Giữa những ồn ào của nữ chính Triệu Lộ Tư, mới đây, dự án Tinh Hán Xán Lạn đã thiết lập những kỷ lục mới cho nhà Tencent.

Dù lên sóng đã lâu, dự án Tinh Hán Xán Lạn vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Những ngày qua, dự án nhận được chú ý trở lại bởi drama nữ chính Triệu Lộ Tư mắng chửi nam chính Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn.

Giữa bão thị phi của nữ chính Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường, Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích mới cho nhà Tencent - Ảnh 1

Bỏ qua những ồn ào của nữ chính, mới đây, dự án Tinh Hán Xán Lạn đã thiết lập những kỷ lục mới cho nhà Tencent. Theo đó, dự án đã thu hút tới hơn 41,175 triệu tài khoản đăng ký khi chỉ mới hơn 6 tháng phát sóng, một tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của nền tảng.

Giữa bão thị phi của nữ chính Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường, Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích mới cho nhà Tencent - Ảnh 2

Trở lại với drama Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Theo đó, trong video, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ngồi trên lưng ngựa. Nam diễn viên phóng ngựa khá nhanh khiến Triệu Lộ Tư giật mình. Trong lúc hoảng loạn, cô quát mắng bạn diễn "Cậu bị điên à", "Cút ra"...

Giữa bão thị phi của nữ chính Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường, Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích mới cho nhà Tencent - Ảnh 3

Hành vi này của người đẹp sinh năm 1998 bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh "em gái nhà bên dễ thương thân thiện". Một số người hâm mộ cho rằng lúc đó Triệu Lộ Tư đang hoảng sợ nên không kiểm soát được cảm xúc và lỡ lời. Tuy nhiên, những người ủng hộ Ngô Lỗi lại bình luận rằng một nghệ sĩ không nên sử dụng từ ngữ khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay

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Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video Triệu Lộ Tư lớn tiếng mắng chửi Ngô Lỗi ở phim trường Tinh Hán Xán Lạn.

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