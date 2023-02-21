Sướng như Triệu Lộ Tư được công chúa Malaysia 'đích thân' làm điều này cho cô nàng?

Sao quốc tế 21/02/2023 15:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin công chúa Tengku Zatashah của Hoàng tộc Malaysia đã 'đích thân' làm điều này dành cho Triệu Lộ Tư.

Có thể nói năm 2022 là một năm thành công đối với Triệu Lộ Tư khi có hai dự án cổ trang thành công là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Từ sau thành công đó, tên tuổi cô nàng có bước chỗ đứng trong lòng khán giả, không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

Sướng như Triệu Lộ Tư được công chúa Malaysia 'đích thân' làm điều này cho cô nàng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin công chúa Tengku Zatashah của Hoàng tộc Malaysia đã follow Triệu Lộ Tư trên Instagram. Thậm chí, ‘fan quốc tế bự’ còn đăng bài khen ngợi Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư đóng chính.

Sướng như Triệu Lộ Tư được công chúa Malaysia 'đích thân' làm điều này cho cô nàng? - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng đây là một vinh dự rất lớn đối với Triệu Lộ Tư, kể cả 2 nam chính Dương Dương và Ngô Lỗi khi được người trong hoàng tộc của nước ngoài yêu thích. Thậm chí, có người còn trêu đùa rằng kể cả là công chúa cũng vẫn là mọt phim và đu idol như bao người.

Sướng như Triệu Lộ Tư được công chúa Malaysia 'đích thân' làm điều này cho cô nàng? - Ảnh 3

Không thể phủ nhận, ngay khi lên sóng, hai dự án Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ đã thu hút nhiệt lớn của khán giả màn ảnh nhỏ với mức rating cao và ẵm nhiều giải thưởng khủng. Không những thế, Triệu Lộ Tư còn được mệnh danh là có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nam khi sau hai dự án trên, couple Triệu Lộ Tư – Dương Dương hay Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đều sở hữu một lượng fan cực khủng.

Rộ tin Triệu Lộ Tư nên duyên với 'tình tin đồn' Địch Lệ Nhiệt Ba trong Cuồng Phong 2, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Triệu Lộ Tư nên duyên với 'tình tin đồn' Địch Lệ Nhiệt Ba trong Cuồng Phong 2, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cuồng Phong đang có kế hoạch sản xuất phần 2. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Hoàng Cảnh Du và Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tinh hán xán lạn Thả thí thiên hạ sao hoa ngữ công chúa Malaysia

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Triệu Lộ Tư nên duyên với 'tình tin đồn' Địch Lệ Nhiệt Ba trong Cuồng Phong 2, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Triệu Lộ Tư nên duyên với 'tình tin đồn' Địch Lệ Nhiệt Ba trong Cuồng Phong 2, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa

Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này?

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này?

Bắt chộp một khoảnh khắc 'hiếm có khó tìm' của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn

Bắt chộp một khoảnh khắc 'hiếm có khó tìm' của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới