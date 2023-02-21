Sướng như Triệu Lộ Tư được công chúa Malaysia 'đích thân' làm điều này cho cô nàng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin công chúa Tengku Zatashah của Hoàng tộc Malaysia đã 'đích thân' làm điều này dành cho Triệu Lộ Tư.

Có thể nói năm 2022 là một năm thành công đối với Triệu Lộ Tư khi có hai dự án cổ trang thành công là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Từ sau thành công đó, tên tuổi cô nàng có bước chỗ đứng trong lòng khán giả, không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin công chúa Tengku Zatashah của Hoàng tộc Malaysia đã follow Triệu Lộ Tư trên Instagram. Thậm chí, ‘fan quốc tế bự’ còn đăng bài khen ngợi Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư đóng chính.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một vinh dự rất lớn đối với Triệu Lộ Tư, kể cả 2 nam chính Dương Dương và Ngô Lỗi khi được người trong hoàng tộc của nước ngoài yêu thích. Thậm chí, có người còn trêu đùa rằng kể cả là công chúa cũng vẫn là mọt phim và đu idol như bao người.

Không thể phủ nhận, ngay khi lên sóng, hai dự án Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ đã thu hút nhiệt lớn của khán giả màn ảnh nhỏ với mức rating cao và ẵm nhiều giải thưởng khủng. Không những thế, Triệu Lộ Tư còn được mệnh danh là có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nam khi sau hai dự án trên, couple Triệu Lộ Tư – Dương Dương hay Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đều sở hữu một lượng fan cực khủng.

Rộ tin Triệu Lộ Tư nên duyên với 'tình tin đồn' Địch Lệ Nhiệt Ba trong Cuồng Phong 2, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cuồng Phong đang có kế hoạch sản xuất phần 2. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Hoàng Cảnh Du và Triệu Lộ Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suong-nhu-trieu-lo-tu-uoc-cong-chua-malaysia-ich-than-lam-ieu-nay-cho-co-nang-558091.html