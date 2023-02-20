Cuồng Phong xoay quanh câu chuyện Thượng Hải những năm 2000. Chàng cảnh sát tuyến đầu của Kinh Hải - An Hân (Trương Dịch thủ vai) trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ hòa bình, anh không ngừng bị các thế lực tấn công. Sau khi công tác chấn chỉnh và giáo dục đội ngũ Chính Pháp được triển khai, tỉnh đã cử một nhóm chuyên gia đến Kinh Hải để phối hợp với các bộ phận của Cục công an để loại bỏ những thành phần tham nhũng trong đội Chính Pháp, đập tan các thế lực tàn bạo và tập đoàn Cường Thịnh tung hoành bao năm ở Kinh Hải.

Đầu năm nay, dự án Cuồng Phong của Trương Dịch đã chính thức lên sóng. Dự án được đánh giá 9.1 điểm trên Douban – con số cực cao trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cùng hàng loạt đánh giá 4 – 5 sao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cuồng Phong đang có kế hoạch sản xuất phần 2. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Hoàng Cảnh Du và Triệu Lộ Tư. Thông tin này nhận nhiều tranh cãi của khán giả. Đa phần đều cho rằng đây là dự án có nội dung khá nặng ký về đề tài phá án, diễn xuất lẫn tạo hình của Triệu Lộ Tư không phù hợp với thể loại phim này. Nếu cô nàng tham gia đóng chính, khả năng flop sẽ rất cao vì không gánh nổi phim. Còn về diễn xuất của Hoàng Cảnh Du thì tệ không gì bàn cãi.

Trước đó, vào Lễ trao giải Cây chổi vàng lần thứ 12, Hoàng Cảnh Du là một trong những người được xướng tên trong hạng mục "Nam diễn viên tệ nhất". Theo đó, Hoàng Cảnh Du từng nhiều lần bị chê bai khá nhiều về kỹ năng thoại quá tệ, đến nỗi khán giả cảm thấy khó nghe.

Không những thế, gần đây, Hoàng Cảnh Du bị đồn có quan hệ tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba khi đóng chung Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Đồng thời nữ diễn viên đang mang thai với nam diễn viên. Trước tin đồn thất thiệt, nam diễn viên đã mời pháp luật vào cuộc để kiện người tung thông tin sai sự thật.

Hiện tại, thông tin Triệu Lộ Tư và Hoàng Cảnh Du đóng chính trong Cuồng Phong 2 vẫn chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim nhưng vẫn gây xôn xao mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.