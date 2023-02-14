Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Sao quốc tế 14/02/2023 19:06

Mới đây, vào dịp lễ Valentine, đoàn phim Thần Ẩn đã phát phúc lợi cho các fan hâm mộ khi tung poster của 2 cặp nhân vật chính.

Thần Ẩn là dự án đang nhận được nhiệt quan tâm lớn của khán giả hiện nay do có sự tham gia của dàn cast chính Triệu Lộ TưVương An Vũ. Dù vẫn còn đang khởi quay nhưng mọi thông tin của dự án luôn được công chúng chú ý.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 1Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 2

Mới đây, vào dịp lễ Valentine, đoàn phim Thần Ẩn đã phát phúc lợi cho các fan hâm mộ khi tung poster của 2 cặp nhân vật chính A Âm (Triệu Lộ Tư) và Cổ Tấn (Vương An Vũ), Hồng Dịch (Lý Quân Nhuệ) và công chúa Ưng tộc Yến Sảng (Gia Nại Na). Nếu ảnh của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ với màu sắc trong trẻo, ngọt ngào, tràn đầy hy vọng thì của Lý Quân Nhuệ và Gia Nại Na tràn đầy lãng mạng, rực rỡ và nhiệt huyết.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 3Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 4

Một số khán giả trêu đùa rằng dịp lễ tình nhân này, Lý Quân Nhuệ đã thoát kiếp độc thân, thoát kiếp nam 8 si tình vì đã chính thức có người yêu kề bên. Được biết, Lý Quân Nhuệ tái hợp Triệu Lộ Tư ở dự án lần này sau Tinh Hán Xán Lạn. Dù là Tinh Hán Xán Lạn hay Thần Ẩn thì anh chàng cũng không thoát khỏi số kiếp nam 8 si tình, yêu mà không có được nữ chính.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 5

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này? - Ảnh 6

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lộ Tư thả dáng cực hút mắt. Chuyện không có gì để nói nếu netizen nhắc lại sự cố Triệu Lộ Tư photoshop lộ liễu trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Lý Quân Nhuệ Gia Nại Na Thần Ẩn sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Rộ tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ?

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 6 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng