Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Thần Ẩn là dự án đang nhận được nhiệt quan tâm lớn của khán giả hiện nay do có sự tham gia của dàn cast chính Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ . Dù vẫn còn đang khởi quay nhưng mọi thông tin của dự án luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, vào dịp lễ Valentine, đoàn phim Thần Ẩn đã phát phúc lợi cho các fan hâm mộ khi tung poster của 2 cặp nhân vật chính A Âm (Triệu Lộ Tư) và Cổ Tấn (Vương An Vũ), Hồng Dịch (Lý Quân Nhuệ) và công chúa Ưng tộc Yến Sảng (Gia Nại Na). Nếu ảnh của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ với màu sắc trong trẻo, ngọt ngào, tràn đầy hy vọng thì của Lý Quân Nhuệ và Gia Nại Na tràn đầy lãng mạng, rực rỡ và nhiệt huyết.

Một số khán giả trêu đùa rằng dịp lễ tình nhân này, Lý Quân Nhuệ đã thoát kiếp độc thân, thoát kiếp nam 8 si tình vì đã chính thức có người yêu kề bên. Được biết, Lý Quân Nhuệ tái hợp Triệu Lộ Tư ở dự án lần này sau Tinh Hán Xán Lạn. Dù là Tinh Hán Xán Lạn hay Thần Ẩn thì anh chàng cũng không thoát khỏi số kiếp nam 8 si tình, yêu mà không có được nữ chính.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.