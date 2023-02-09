Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Sao quốc tế 09/02/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trên hậu trường phim Thần Ẩn với phân cảnh ngược tâm.

Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ TưVương An Vũ đóng chính hiện đang khởi quay va nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Đặc biệt, những ảnh leak hậu trường của bộ phim luôn được công chúng tò mò.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak mới nhất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trên hậu trường phim Thần Ẩn. Theo đó, cặp đôi đang diễn phân cảnh ngược tâm Đại Trạch Sơn diệt môn. Nhiều khán giả dành lời khen dành cho nhan sắc của Triệu Lộ Tư dù có phần tơi tả nhưng vẫn xinh đẹp. Tuy nhiên, số khác lại chê diễn xuất của cô nàng khi diễn cảnh đau lòng trông khá gượng và như cố gắng đau khổ. Dù thế nhưng khán giả vẫn trông đợi bộ phim lên sóng thì mới có góc nhìn và nhận xét đúng đắn hơn về màn diễn xuất ngược tâm của Triệu Lộ Tư.

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 1Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 2Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 3Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 4Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 5Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 6Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 7Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 8Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 9Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 10

Đáng chú ý hơn, dân tình còn phát hiện, phía sau phông xanh của đoàn phim có nhiều lỗ rách tơi tả. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng đoàn phim cố tình làm vậy để cho các tay săn ảnh chụp ảnh leak và bán đi với cái giá khá cao. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa có sự xác nhận của đoàn phim Thần Ẩn.

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 11

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều? - Ảnh 12

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Thần Ẩn sao hoa ngữ cbiz

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