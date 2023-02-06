Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng

Sao quốc tế 06/02/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã tung ra trailer chính thức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ TưLa Nhất Châu đóng chính đã tung ra trailer chính thức. Theo đó, mở đầu trailer, Ngô Cương trong vai một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền, kèm theo đó là lời ước nguyện của ông muốn mang Trung Y truyền lại cho thế hệ sau trong gia đình. Sau đó, ông dẫn học sinh lên núi khảo sát, dạy lại cho họ những kiến thức quý báu của mình. Theo đó, nhân vật Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) cũng chính thức gia nhập nhóm học trò.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 1

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 2

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 3

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 4

Đáng chú ý là hình ảnh Tôn Đầu Đầu đầy mạnh mẽ, thẳng thắn, sẵn sàng đứng ra bênh vực và giúp đỡ những bạn học yếu thế. Bên cạnh đó, cô nàng còn quen biết Nhậm Tần Chính (La Nhất Châu), con trai của giáo sư. Tiếp đó là những phân cảnh đầy khó khăn , thử thách của hai nhân vật chính. Với Tôn Đầu Đầu gặp phải vô số khó khăn cũng như phải đối mặt với nỗi buồn vì khiến thầy giáo thất vọng. Còn Nhậm Tần Chính gặp mâu thuẫn, cãi nhau với bố khi bản thân mình không thích học trung y.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 5Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 6Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 7Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 8Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 9Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 10Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 11Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 12

Hậu Lãng thuộc thể loại hiện đại, xoay quanh câu chuyện về thanh xuân lập nghiệp của giới trẻ. Nội dung chính của phim xoay quanh giấc mơ về y học cổ truyền của thế hệ trẻ tuổi. Nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái có tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu tung trailer chính thức, netizen bật chế độ 'hóng' phim lên sóng - Ảnh 13

Tôn Đầu Đầu may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu). Sau này cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và tạo nên câu chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp tuyệt đẹp cho chính mình.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư La Nhất Châu Hậu Lãng sao hoa ngữ cbiz

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