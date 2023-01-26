Không phải Vương An Vũ, đây mới là người được khán giả tích cực 'đẩy thuyền' cho Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Mới đây, nam phụ Lý Quân Nhuệ đã đăng tải loạt ảnh tiệc tất niên cùng đoàn làm phim Thần Ẩn . Không khó để nhận ra mối quan hệ của anh chàng và bạn diễn Triệu Lộ Tư vô cùng thân thiết. Những hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ của cặp đôi trong tiệc cuối năm đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dân mạng.

Trong phim, Lý Quân Nhuệ đảm nhận vai nam phụ Hồng Dịch trong khi đó Triệu Lộ Tư lại là nữ chính A Âm. Đáng nói, Lý Quân Nhuệ từng hợp tác cùng 'mỹ nữ xuyên không' trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong lần hợp tác đầu tiên, 'Viên mỏ hỗn' (Lý Quân Nhuệ) cùng Niệu Niệu (Triệu Lộ Tư) như 'oan gia ngõ hẹp'. Viên Thận ngay từ lần gặp đầu tiên đã phải lòng Niệu Niệu. Nhưng cách ăn nói sắc bén, khó nghe của anh đã khiến hai người hễ gặp nhau là 'đấu võ mồm'. Viên Thận một lòng chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được tình yêu sâu đậm giữa Niệu Niệu và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính A Âm, bản thân chính là Phượng Ẩn. Về phần Lý Quân Nhuệ, anh đảm nhận vai hồ yêu Hồng Dịch. Tạo hình áo lông đỏ của Lý Quân Nhuệ khi mới nhìn vào cảm giác rất rườm rà và khá buồn cười. Tuy nhiên, càng ngắm sẽ càng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài có phần giảo hoạt đậm chất hồ ly cùng với diện mạo thậm chí có phần lấn át nam chính.

Dù là Viên Thận hay Hồng Dịch, Lý Quân Nhuệ vẫn mang số phận 'nam 8 si tình'. Khán giả vô cùng thích thú mong đợi cảnh quay chung của A Âm và Hồng Dịch lên sóng. Hơn thế, một số fan hâm mộ Tinh Hán Xán Lạn còn mong nam chính là Lý Quân Nhuệ. Trước đó, cặp đôi dang dở đã để lại trong lòng khán giả nhiều tiếc nuối.