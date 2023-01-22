Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một blogger xứ Trung về lời nhận xét dành cho Triệu Lộ Tư và Trịnh Sảng . Theo đó, người này cho rằng hướng phát triển sự nghiệp của Triệu Lộ Tư và Trịnh Sảng khá giống nhau, đều theo kiểu điềm muội, tiểu bạch hoa trong sáng, ngây thơ.

Người này cho rằng Trịnh Sảng thành danh nhờ Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, thì giờ đây, Triệu Lộ Tư cũng có Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dù rằng hiện tại dự án của Triệu Lộ Tư vẫn chưa lên sóng, nhưng nhiều netizen đều tin rằng phim sẽ trở thành một bộ phim thanh xuân vườn kinh điển tiếp theo của màn ảnh Hoa ngữ, từ đó, đưa tên tuổi của nàng tiểu hoa sẽ tiến xa hơn nữ.

Quan điểm này gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng trước khi dính scandal bị phong sát, Trịnh Sảng là lưu lượng cao với hình ảnh ‘công chúa’ được người trong giới và khán giả coi trọng. Hoàn toàn khác với Triệu Lộ Tư phải ‘cọ nhiệt’ để nâng cao tên tuổi. Không những thế, Triệu Lộ Tư còn bị tố mắc bệnh ngôi sao khi để trợ lý mang tất hộ, bản thân thì rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại.

Thêm nữa, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư tuy hot nhưng cốt truyện khá nhàm chán, cũ mèm. Dàn diễn viên tham gia trừ Triệu Lộ Tư đều kém nổi. Thế nên, việc so sánh Triệu Lộ Tư với Trịnh Sảng rõ ràng là quá khập khiễng, bấp bênh.

Hiện tại, bài viết so sánh Triệu Lộ Tư và Trịnh Sảng vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.