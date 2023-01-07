Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn?

Sao quốc tế 07/01/2023 15:38

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường mới của Triệu Lộ Tư trong trang phục màu hồng phấn với vẻ đẹp như tiên nữ. Netizen liền so sánh với các dự án trước đó.

Dù chỉ mới khai máy cách đây không lâu nhưng dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của các nhân vật trong phim luôn nhân được sự chú ý, tò mò của các mọt phim.

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường mới của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong trang phục màu hồng phấn, điểm xuyến thêm hoa văn ở phần vai. Có thể thấy, màu sắc trang phục nhã nhặn đã làm bật lên làn da trắng mịn của cô nàng, khiến Triệu Lộ Tư giống một tiên nữ bước ra từ trong trang sách.

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn? - Ảnh 2Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn? - Ảnh 3

Được biết, Triệu Lộ Tư không ít lần cô nàng xuất hiện trong trang phục màu hồng phấn trong các dự án trước đó. Trong mỗi dự án, cô nàng đều mang một vẻ đẹp riêng. Đây là tone màu dễ sử dụng và giúp cho các mỹ nhân Hoa Ngữ nổi bật lên nhan sắc của mình. Trong dự án Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn có thể thấy được một Triệu Lộ Tư nhí nhảnh dễ thương. Dù hóa thân nhân vật có tính cách mạnh mẽ trong Thả Thí Thiên Hạ nhưng vẫn có một chút dịu dàng nữ tính của cô nàng khi sử dụng trang phục tone hồng.

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn? - Ảnh 4

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn? - Ảnh 5

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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