Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội

Sao quốc tế 03/01/2023 16:29

Mới đây, một blogger bắt chụp khoảnh khắc biểu diễn của Triệu Lộ Tư trong đêm nhạc đón năm mới và đem so sánh cô nàng đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young của xứ Hàn. Lời nhận xét này gây nên nhiều tranh cãi.

Đêm nhạc chào năm mới của các đài truyền hình Trung Quốc diễn ra vào tối 31/12 đã thu hút phần đông khán giả với những màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu Cbiz. Trong đó, màn trình diễn ngồi trên xích đu hoa, di chuyển trong không trung để xuất hiện trên sân khấu đài Đông Phương của Triệu Lộ Tư được xem là một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất của đêm nhạc hội đón năm mới 2023 trên sóng các đài truyền hình.

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 1

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, một blogger bắt chụp khoảnh khắc biểu diễn của Triệu Lộ Tư và đem so sánh cô nàng đẹp ngọt ngào, cách trang điểm, phong thái biểu diễn giống Jang Won Young của xứ Hàn. Bình luận trê gây nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng Jang Won Young mặc dù mang vẻ đẹp ‘công nghiệp’ nhưng không thể phủ nhận vibe ngọt ngào, trong trẻo của cô nàng. Còn Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức dễ thương, không thể nào đem so sánh được với nữ idol Hàn Quốc. Thậm chí nhiều người còn nhắc lại danh hiệu ‘trà xanh’  Triệu Lộ Tư ra để mỉa mai. Một số khác cho rằng nhan sắc nàng tiểu hoa không khác gì ‘lẩu thập cẩm’ khi cứ vài ba hôm lại bị so sánh giống người này người kia.

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 2Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 4Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 5

 

Được biết, Jang Won Young sinh năm 2004, là ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có trong tay sự nghiệp đáng nể. Là center của nhóm nữ IZ*ONE bước ra từ chương trình tuyển chọn Produce 48, Jang Won Young ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Dù nhỏ tuổi nhưng nhan sắc và vóc dáng của nàng idol tuổi teen đã sớm hoàn thiện, được cả những netizen khó tính nhất công nhận.

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 6Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 7

Đến năm 2022, Jang Won Young có màn ra mắt thành công cùng IVE, đưa danh tiếng của nữ idol tiến xa hơn hẳn. Cô nàng nhận được sự chú ý lớn nhất nhóm, có nhiều hợp đồng quảng cáo riêng và liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vốn đã nổi tiếng trước đó vì nhan sắc xinh đẹp nhưng đến năm nay, Jang Won Young thực sự đạt đến tầm cao mới, khẳng định chắc chắn vị thế đứng đầu danh sách mỹ nhân thế hệ mới.

Hiện tại, màn so sánh giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và Jang Won Young vẫn còn gây tranh cãi mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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