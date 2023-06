Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, một blogger bắt chụp khoảnh khắc biểu diễn của Triệu Lộ Tư và đem so sánh cô nàng đẹp ngọt ngào, cách trang điểm, phong thái biểu diễn giống Jang Won Young của xứ Hàn. Bình luận trê gây nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng Jang Won Young mặc dù mang vẻ đẹp ‘công nghiệp’ nhưng không thể phủ nhận vibe ngọt ngào, trong trẻo của cô nàng. Còn Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức dễ thương, không thể nào đem so sánh được với nữ idol Hàn Quốc. Thậm chí nhiều người còn nhắc lại danh hiệu ‘trà xanh’ Triệu Lộ Tư ra để mỉa mai. Một số khác cho rằng nhan sắc nàng tiểu hoa không khác gì ‘lẩu thập cẩm’ khi cứ vài ba hôm lại bị so sánh giống người này người kia.