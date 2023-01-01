Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng

Sao quốc tế 01/01/2023 11:25

Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn biểu diễn ấn tượng trong đêm Gala của đài Đông Phương gây bão mạng.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Trong năm vừa qua, cô nàng đã đạt được những thành tựu nhất định với 2 dự án cổ trang Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ. Không những thế còn có các dự án truyền hình đang quay. Chính vì là gương mặt nổi bật của năm qua, trong đêm nhạc của Đài Đông Phương mừng năm mới, màn biểu diễn của cô nàng được khán giả nồng nhiệt quan tâm.

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 1

Theo đó, xuất hiện trên sân khấu, Triệu Lộ Tư ngồi trên xích đu hoa, di chuyển trong không trung. Cô thể hiện ca khúc Là anh. Màn biểu diễn hát, nhảy của nữ diễn viên được khán giả khen ngợi. Nhiều khán giả ngợi khen nhan sắc Triệu Lộ Tư xinh đẹp trên xích đu với màn biểu diễn tràn ngập cảm giác mộng ảo đẹp đẽ.

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 2Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 3Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 4Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 5Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 6Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 7Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 8Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 9Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 10Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 11

Tiết mục của Triệu Lộ Tư một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất của đêm nhạc hội đón năm mới 2023 trên sóng các đài truyền hình và dẫn đầu top hot search của mạng xã hội xứ Trung.

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 12Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 13

Được biết, trước đêm hội diễn ra, Triệu Lộ Tư đã nhận không ít ‘gạch đá’ của cộng đồng mạng khi bắt trợ lý cúi người mang tất cho mình trong phim trường, còn cô thì ngồi bấm điện thoại chơi với cún. Chính vì điều đó mà mạng xã hội chỉ trích nàng tiểu hoa mắc bệnh ngôi sao khi bắt trợ lý luồn cúi phục vụ mình.

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng - Ảnh 14

Tuy nhiên, cô nàng đã được bạn thân đính chính do biên tập cắt sửa ác ý, nhìn thấy trợ lý mang tất cho nữ diễn viên chứ không thấy cô sốt gần 40 độ vẫn chăm chỉ miệt mài làm việc.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong một cảnh bay lượn trên phim trường. Chuyện không có gì để nói nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh này của Triệu Lộ Tư trông giống hệt Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp.

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