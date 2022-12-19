Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính nhận được tin vui sau thời gian đóng máy.
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Năm nay có thể được xem là một năm thành công rực rỡ của Triệu Lộ Tư khi có 3 bộ phim lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Đặc biệt, thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp cô nàng có nấc thang mới trong sự nghiệp, nâng tầm tên tuổi, vị thế trong giới và trong lòng khán giả.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt và sắp sửa lên sóng trong thời gian tới. Được biết, đây là dự án cấp S do Youku sản xuất. Ngay từ khi lên khai máy đến nay đã nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả. Thời điểm đó, nhiều người không tán thành với sự kết hợp này vì cho rằng nam chính La Nhất Châu không có kinh nghiệm diễn xuất, danh tiếng lại kém nên không xứng khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư.
Tuy nhiên, được biết, La Nhất Châu không những là bạn học cùng khóa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch, Hồ Tiên Hú... tại Học viện Hý kịch Trung ương, mà điểm thi đầu vào năm ấy của anh chàng cũng xuất sắc nằm trong Top 7. Sau này, La Nhất Châu tham gia chương trình tuyển chọn idol Thanh xuân có bạn 3 và trở thành gương mặt sáng giá cho vị trí center, dù sau đó không được debut vì Thanh xuân có bạn buộc hủy ghi hình trước nhiều tranh cãi nhưng La Nhất Châu vẫn chiếm trọn lòng tin cùng sự yêu mến của khán giả.
Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông báo mới nhất về lịch phát sóng của bộ phim Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính cũng như những hình ảnh mới nhất từ bộ phim.