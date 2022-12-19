Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Năm nay có thể được xem là một năm thành công rực rỡ của Triệu Lộ Tư khi có 3 bộ phim lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Đặc biệt, thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp cô nàng có nấc thang mới trong sự nghiệp, nâng tầm tên tuổi, vị thế trong giới và trong lòng khán giả.

Năm nay có thể được xem là một năm thành công rực rỡ của Triệu Lộ Tư khi có 3 bộ phim lên sóng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã chính thức thông qua kiểm duyệt và sắp sửa lên sóng trong thời gian tới. Được biết, đây là dự án cấp S do Youku sản xuất. Ngay từ khi lên khai máy đến nay đã nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả. Thời điểm đó, nhiều người không tán thành với sự kết hợp này vì cho rằng nam chính La Nhất Châu không có kinh nghiệm diễn xuất, danh tiếng lại kém nên không xứng khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư.