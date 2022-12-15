Thần Ẩn: Lộ thêm những ảnh hậu trường 'cực phẩm' của nữ phụ 'lấn át' nhan sắc nữ chính Triệu Lộ Tư, có khả năng 'nối ngôi' Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Nữ phụ Gia Nại trông khá xinh đẹp và thần thái qua mỗi lần xuất hiện trong ống kính hậu trường. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô nàng còn có nhan sắc lấn át nữ chính Triệu Lộ Tư.

Sau bộ phim Mộng Hoa Lục, khán giả dành sự đặc biệt chú ý dành cho nhan sắc xin đẹp của nữ diễn viên Gia Nại khi vào vai Trương Hảo Hảo. Được biết, cô nàng đến từ vùng đất Tân Cương trứ danh với những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ Trung. Tới nay, cô nàng đã góp mặt ở nhiều bộ phim chế tác lớn của Tencent Video như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 và gần đây nhất là Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2). Gia Nại trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet Chính vì thế, gần đây, những hình ảnh hậu trường của cô nàng Gia Nại luôn được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Cô nàng trông khá xinh đẹp và thần thái qua mỗi lần xuất hiện trong ống kính hậu trường. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô nàng còn có nhan sắc lấn át nữ chính Triệu Lộ Tư.

Gia Nại được cho là có nhan sắc lấn át Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh: Internet Trước đó, khi xuất hiện trong tạo hình công chúa ưng tộc, Gia Nại xuất hiện trang phục màu xanh tím, tô bật làn da trắng của mình. Nhan sắc xinh đẹp, thân hình mảnh mai của công chúa Ưng tộc nhận được vô số lời khen ngợi.

Gia Nại xuất hiện trang phục công chúa Ưng Tộc đầy khí chất - Ảnh: Internet Gia Nại vốn là nhân tố còn khá mới mẻ của Cbiz. Cô nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện bởi nhan sắc có phần sắc lạnh. Tuy nhiên, sự mong manh dịu dàng Gia Nại cũng có thế nhưng lại không nổi trội. Giống như các đàn chị đến từ Tân Cương, người đẹp Duy Ngô Nhĩ sở hữu gương mặt thanh tú đậm chất lai Tây. Đặc biệt, đôi mắt biết nói và chiếc mũi cao “ăn tiền" cũng góp phần giúp mỹ nhân 20 tuổi có những shoot hình đẹp mê hồn. Đôi mắt biết nói và chiếc mũi cao “ăn tiền" cũng góp phần giúp mỹ nhân Gia Nại có những shoot hình đẹp mê hồn - Ảnh: Internet Bên cạnh nhan sắc nổi bật, người đẹp Gen Z này còn có body thon gọn, mảnh mai không thua kém bất kỳ người mẫu đình đám nào. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2002 còn sở hữu làn da trắng mịn màng, khi kết hợp cùng thần thái có phần sắc lạnh càng giúp cô nàng chiếm spotlight giữa đám đông. Với chiều cao 1m68 lý tưởng, Gia Nại được dự đoán sẽ trở thành cái tên “gây bão” làng thời trang Cbiz như đàn chị Cổ Lực Na Trát. Gia Nại được dự đoán sẽ tiếp bước đàn chị như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á,... trở thành biểu tượng nhan sắc của vùng đất cực Tây Trung Quốc - Ảnh: Internet Nhiều người còn dự đoán với vẻ ngoài trời ban này, trong tương lai không xa Gia Nại cũng sẽ tiếp bước đàn chị như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á,... trở thành biểu tượng nhan sắc của vùng đất cực Tây Trung Quốc.

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