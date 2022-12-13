Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn

Sao quốc tế 13/12/2022 16:18

Dù trong Tinh Hán Xán Lạn hay Thần Ẩn, Lý Quân Nhuệ vẫn mang số phận "nam thứ si tình" và trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' với Triệu Lộ Tư.

Những ngày qua, dự án phim tiên hiệp cổ trang cấp S+ của Tencent là Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) đã chính thức khai máy và công bố đội hình diễn viên chính. Theo đó, Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn - Ảnh 1
Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn khi nam phụ Lý Quân Nhuệ một lần nữa được tái hợp cùng Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn. Thế nhưng, anh chàng vẫn không thoát khỏi kiếp "nam thứ si tình" yêu mà không có được. Được biết, trong Tinh Hán Xán Lạn, Viên Thận (Lý Quân Nhuệ) cùng Niệu Niệu (Triệu Lộ Tư) như "oan gia ngõ hẹp" dù đã phải lòng cô nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cách ăn nói sắc bén, khó nghe của anh đã khiến hai người hễ gặp nhau là "đấu võ mồm". Viên Thận một lòng chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được tình yêu sâu đậm giữa Niệu Niệu và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư tái hợp Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Trong Thần Ẩn, Lý Quân Nhuệ, anh đảm nhận vai hồ yêu Hồng Dịch. Tạo hình áo lông đỏ của Lý Quân Nhuệ khi mới nhìn vào cảm giác rất rườm rà và khá buồn cười. Tuy nhiên, càng ngắm sẽ càng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài có phần giảo hoạt đậm chất hồ ly cùng với diện mạo thậm chí có phần lấn át nam chính. Dù là Viên Thận hay Hồng Dịch, Lý Quân Nhuệ vẫn mang số phận "nam thứ si tình". Qua video leak, khán giả vô cùng thích thú mong đợi cảnh quay chung của A Âm và Hồng Dịch. Hơn thế, một số fan hâm mộ Tinh Hán còn mong nam chính là Lý Quân Nhuệ. Trước đó, cặp đôi dang dở đã để lại trong lòng khán giả nhiều tiếc nuối.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp' trong Thần Ẩn - Ảnh 4
Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ 'tái hợp' với Ngô Lỗi trong một cảnh quay của Thần Ẩn, chuyện gì đang xảy ra?

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