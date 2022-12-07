Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư

Dự án Thần Ẩn mới đây đã chính thức có những cảnh quay đầu tiên tại phim trường Hoành Điếm. Theo đó, dàn cast chính được douban phim cập nhật bao gồm Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa,…khiến nhiều công chúng quan tâm những hình ảnh liên quan đến hậu trường phim.

Dàn cast chính của bộ phim Thần Ẩn được douban cập nhật - Ảnh: Internet

Được biết, mạng xã hội xứ Trung vừa rầm rộ chia sẻ loạt ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ. Thì mới đây, dân tình lại một phen thích thú trước tạo hình của nữ chính Triệu Lộ Tư. Dù chỉ có kiểu tóc và trang phục đơn giản, trang điểm không quá đậm nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ của nàng tiểu hoa. Có thể thấy, Triệu Lộ Tư khá phù hợp với các tạo hình cổ trang vì hóa thân vào nhân vật cổ trang nào cũng đều trong hút mắt. Không những thế, nàng tiểu hoa còn được mệnh danh là đóng với ai đều tạo được chemistry ngọt ngào. Thế nên, màn hợp tác lần này được khán giả kỳ vọng rất cao.