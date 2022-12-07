Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 07/12/2022 19:28

Mạng xã hội xứ Trung vừa rầm rộ chia sẻ loạt ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ trong Thần Ẩn. Thì mới đây, dân tình lại một phen thích thú trước tạo hình của nữ chính Triệu Lộ Tư.

Dự án Thần Ẩn mới đây đã chính thức có những cảnh quay đầu tiên tại phim trường Hoành Điếm. Theo đó, dàn cast chính được douban phim cập nhật bao gồm Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa,…khiến nhiều công chúng quan tâm những hình ảnh liên quan đến hậu trường phim.

Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Dàn cast chính của bộ phim Thần Ẩn được douban cập nhật - Ảnh: Internet

Được biết, mạng xã hội xứ Trung vừa rầm rộ chia sẻ loạt ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ. Thì mới đây, dân tình lại một phen thích thú trước tạo hình của nữ chính Triệu Lộ Tư. Dù chỉ có kiểu tóc và trang phục đơn giản, trang điểm không quá đậm nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ của nàng tiểu hoa. Có thể thấy, Triệu Lộ Tư khá phù hợp với các tạo hình cổ trang vì hóa thân vào nhân vật cổ trang nào cũng đều trong hút mắt. Không những thế, nàng tiểu hoa còn được mệnh danh là đóng với ai đều tạo được chemistry ngọt ngào. Thế nên, màn hợp tác lần này được khán giả kỳ vọng rất cao.

Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Tạo hình nam chính Vương An Vũ được tung ra trước đó - Ảnh: Internet

 Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh 4
Tạo hình nữ chính Triệu Lộ Tư khiến fan không khỏi thích thú - Ảnh: Internet

Bên cạnh tạo hình của nam nữ chính được tung lên mạng xã hội thì tạo hình của nam phụ Lý Quân Nhuệ cũng được chia sẻ rầm rộ. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình nam phụ trông nổi bật mang lại vẻ thần thái vô cùng khí chất, có khả năng bật lại cả tạo hình nam chính. Được biết, đây là lần thứ hai Lý Quân Nhuệ hợp tác với Triệu Lộ Tư sau thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, chính vì thế càng tăng độ háo hức mong chờ của khán giả.

Vừa mới tung tạo hình nam chính Vương An Vũ, Thần Ẩn lại khiến fan phấn khích trước tạo hình 'hút mắt' của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh 5
Tạo hình nam phụ Lý Quân Nhuệ - Ảnh: Internet

Được biết, Thần Ẩn được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần, từng do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Hiện tại, các khán giả hóng chờ những hình ảnh hậu trường tiếp theo của dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Lý Quân Nhuệ Thần Ẩn sao hoa ngữ

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