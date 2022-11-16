Bên cạnh hai diễn viên chính được khán giả nồng nhiệt quan tâm còn có sự xuất hiện của diễn viên Tăng Lê, người từng đảm nhận vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Ở dự án lần này, nữ diễn viên lại vượt dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại để làm mẹ của nàng tiểu hoa một lần nữa.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức đóng máy sau gần 3 tháng khởi quay. Ngay sau khi đóng máy, bộ phim đã tung ra loạt ảnh poster nhân vật cũng như teaser của bộ phim khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Về đoạn trailer vừa được tung ra, cặp đôi chính Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đã nhận được cơn mưa lời khen bởi tạo hình cũng như nét diễn đậm chất ngôn tình cùng phản ứng hóa học bùng nổ. Tang Trĩ diện chiếc váy trắng xinh đẹp đến dự lễ tốt nghiệp của Đoàn Gia Hứa, dù thích anh rất nhiều nhưng cô chỉ dám len lén nhìn anh.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Không những thế, đoạn trailer còn tiết lộ khoảnh khắc Tang Trĩ chạy vội đi tìm Đoàn Gia Hứa khi nghe tin anh có bạn gái, biểu cảm vừa đáng yêu nhưng cũng đầy xót xa. Có lẽ ‘vụng trộm yêu’ là điều ngọt ngào nhất nhưng cũng đau khổ nhất trên đời này.

Tang Trĩ chạy vội đi tìm Đoàn Gia Hứa khi nghe tin anh có bạn gái, biểu cảm vừa đáng yêu nhưng cũng đầy xót xa - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban. Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng.