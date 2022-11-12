Mạng xã hội xứ Trung vừa đưa thông tin bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa nhận tin vui lớn khi vừa đóng máy khiến fan vô cùng phấn khích.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong thời gian qua. Bộ phim vừa chính thức đóng máy sau gần 3 tháng khởi quay. Chính vì thế, những thông tin xoay quanh hậu trường của bộ phim luôn được khán giả quan tâm. Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong thời gian qua - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa đưa thông tin bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa vượt mốc hơn 500 nghìn lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku Mặc dù bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2023 nhưng với kết quả này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng hứng khởi vì đây là một tín hiệu tốt dự báo cho sự thành công của bộ phim khi lên sóng.

Bộ phim vừa vượt mốc hơn 500 nghìn lượt đặt xem trước trên nền tảng - Ảnh: Internet Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường. Vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ nhờ anh trai Tang Diên đi thay. Tuy nhiên, hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn. Lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban. Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

Hiện tại, sau thành công rực rỡ của Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm 2022, các khán giả tiếp tục mong chờ và hy vọng bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được lên sóng và đạt nhiều thành công bứt phá.

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích Trong bữa tiệc sinh nhật, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của cô trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả vô cùng phấn khích.

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