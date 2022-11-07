Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư?

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Triệu Lộ Tư đã ‘nên duyên’ với rất nhiều bạn diễn điển trai. Mỗi người đều tạo ra với Triệu Lộ Tư phản ứng hóa học khác nhau nhưng theo nhiều fan của nàng tiểu hoa cho rằng dường như sự kết hợp với Ngô Lỗi mới là đỉnh cao của chemistry. Màn kết hợp này không chỉ giúp cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ mà cặp đôi còn đứng thứ hai trong BXH ‘Couple đẹp đôi màn ảnh Châu Á’. Nhiều khán giả, nhất là fan couple mong chờ màn tái hợp của cặp đôi ở phim ảnh lẫn ngoài đời.

Nhiều fan của Triệu Lộ Tư cho rằng sự kết hợp với Ngô Lỗi là đỉnh cao của chemistry - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì để nói nếu một tài khoản cho rằng Ngô Lộ Khả Đào (tên couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) chỉ là giả. Ngay lập tức, fan couple đã tràn vào bài đăng này gây chiến căng thẳng, quá khích để chứng minh Ngô Lộ Khả Đào là thật. Sự việc này gây tác dụng ngược khiến cho hình ảnh Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư xấu đi trong mắt khán giả.