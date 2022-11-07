Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 07/11/2022 14:28

Một tài khoản cho rằng Ngô Lộ Khả Đào (tên couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) chỉ là giả. Ngay lập tức, fan couple đã tràn vào bài đăng này gây chiến căng thẳng, quá khích để chứng minh Ngô Lộ Khả Đào là thật.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Triệu Lộ Tư đã ‘nên duyên’ với rất nhiều bạn diễn điển trai. Mỗi người đều tạo ra với Triệu Lộ Tư phản ứng hóa học khác nhau nhưng theo nhiều fan của nàng tiểu hoa cho rằng dường như sự kết hợp với Ngô Lỗi mới là đỉnh cao của chemistry. Màn kết hợp này không chỉ giúp cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ mà cặp đôi còn đứng thứ hai trong BXH ‘Couple đẹp đôi màn ảnh Châu Á’. Nhiều khán giả, nhất là fan couple mong chờ màn tái hợp của cặp đôi ở phim ảnh lẫn ngoài đời.

Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Nhiều fan của Triệu Lộ Tư cho rằng sự kết hợp với Ngô Lỗi là đỉnh cao của chemistry - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì để nói nếu một tài khoản cho rằng Ngô Lộ Khả Đào (tên couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) chỉ là giả. Ngay lập tức, fan couple đã tràn vào bài đăng này gây chiến căng thẳng, quá khích để chứng minh Ngô Lộ Khả Đào là thật. Sự việc này gây tác dụng ngược khiến cho hình ảnh Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư xấu đi trong mắt khán giả.

Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Fan couple đã tràn vào bài đăng cho rằng Ngô Lộ Khả Đào là giả để gây chiến căng thẳng - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên fan couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư gián tiếp ‘bôi đen’ hình ảnh của thần tượng. Trước đó, khi Ngô Lỗi bị tung tin đồn hẹn hò với Hướng Hàm Chi, một bộ phận fan couple đã vào mắng chửi Hướng Hàm Chi, mặc cho nữ diễn viên thời điểm đó không có lỗi.

Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Khi Ngô Lỗi bị tung tin đồn hẹn hò với Hướng Hàm Chi, một bộ phận fan couple đã vào mắng chửi cô nàng, mặc cho nữ diễn viên thời điểm đó không có lỗi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bên cạnh Tinh Hán Xán Lạn với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi còn tham gia một dự án phim khác, đó là Tình Yêu Thôi Mà với Châu Vũ Đồng. Fan couple Ngô Lộ Khả Đào đã lao vào video quảng bá mắng chửi đoàn phim, chê bai nhan sắc của Châu Vũ Đồng. Có một bình luận đi quá giới hạn, khi chê bai nhan sắc Châu Vũ Đồng đáng tuổi mẹ của Triệu Lộ Tư. Thực ra, đây là bộ phim tình cảm "chị - em", nhưng không có nghĩa là Châu Vũ Đồng nhìn già tới vậy.

Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4
Fan couple Ngô Lộ Khả Đào chê bai bạn diễn Ngô Lỗi trong phim mới đáng tuổi mẹ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Hiện tại, sự việc trên vẫn đang diễn biến, các fan trung lập hy vọng sự việc mau chóng kết thúc để hình ảnh Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư không bị bôi xấu thêm nữa.

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