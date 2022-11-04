Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi ẵm thành tích dẫn đầu 3 tháng liên tiếp trên nền tảng phát sóng khiến fan vô cùng phấn khởi

Mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Tinh Hán Xán Lạn lại tiếp tục ẵm thành tích khủng, dẫn đầu 3 tháng liên tiếp trên nền tảng phát sóng.

Trong mùa hè năm nay là sự bùng nổ của hàng loạt phim cổ trang Hoa Ngữ như Trầm Vụn Hương Phai, Thương Lan Quyết, Mộng Hoa Lục,…đặc biệt Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Bộ phim đã thu về loạt thành tích khủng dù kết thúc đã lâu. Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đã thu về loạt thành tích khủng dù kết thúc đã lâu - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Tinh Hán Xán Lạn lại tiếp tục ẵm thành tích khủng. Cụ thể, phim của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã liên tiếp giữ vị trí top 1 trên WeTV toàn cầu trong 3 tháng 8-9-10, một điều mà ít có phim nổi tiếng trước đây làm được.

Tinh Hán Xán Lạn đã liên tiếp giữ vị trí No.1 trên WeTV toàn cầu trong 3 tháng 8-9-10 - Ảnh: Internet Trước đó, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư (Ngô Lộ Khả Đào) đã nằm trong top đầu của BXH couple màn ảnh có chemistry tốt nhất châu Á, bên cạnh các couple Hoa Ngữ khác như Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác (Trần Tình Lệnh), Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ (Thương Lan Quyết). Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư (Ngô Lộ Khả Đào) đã nằm trong top đầu của BXH couple màn ảnh có chemistry tốt nhất châu Á - Ảnh: Internet Không những thế, khi bộ phim khép lại, đài truyền hình CCTV6 còn cho rằng Tinh Hán Xán Lạn được xem như một bộ phim ‘bạo khoản’ của năm 2022. Cụ thể, trong bản tin ‘Bình luận phim ảnh ngày nay’, Giám Đốc Hiệp hội phê bình phim ảnh Trung Quốc cho biết Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim ăn khách nhất thời điểm hiện tại, có độ phù sóng vô cùng rộng rãi, nhà nhà đều xem phim.

Giám Đốc Hiệp hội phê bình phim ảnh Trung Quốc cho biết Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim ‘bạo khoản’ của năm 2022 - Ảnh: Internet Được biết, Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung phim kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu. Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn - Ảnh: Internet Hiện tại, thành tích mới của Tinh Hán Xán Lạn khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khởi. Các khán giả mong chờ những thành tích tiếp theo của bộ phim cũng như tiếp tục ‘chèo thuyền’ tái hợp cho cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư trong dự án mới.

Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời? Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho Ngô Lỗi và 'đối thủ' Triệu Lộ Tư hiện đang thảo luận đóng chính trong dự án phim chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời.

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