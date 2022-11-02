Triệu Lộ Tư thừa nhận khó tạo chemistry với Dương Dương được như Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này?

Một nhân viên của đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ cũng tiết lộ chính Triệu Lộ Tư thừa nhận điều khó tạo chemistry ăn ý với Dương Dương bằng Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong năm nay, nàng tiểu hoa có trong tay 2 bộ phim cổ trang lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn. Nếu như mỹ nhân có màn kết hợp đầy ăn ý, chemistry đầy bùng nổ với Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn thì với Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ thì ngược lại. Có vẻ như khi Triệu Lộ Tư – Dương Dương sánh đôi trên màn ảnh có gì đó sai sai. Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Được biết, ngay khi bộ phim Thả Thí Thiên Hạ lên sóng, bên cạnh lời chê bai của khán giả dành cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư thì những phân đoạn tình cảm của cô và Dương Dương cũng bị chê bai không kém. Nhiều khán giả cho rằng nàng tiểu hoa không tạo được cảm giác cặp đôi với Dương Dương, nhiều lần diễn gồng, thiếu tự nhiên.

Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư không tạo được cảm giác cặp đôi với Dương Dương, nhiều lần diễn gồng, thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet Thậm chí, một nhân viên của đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ cũng tiết lộ chính Triệu Lộ Tư cũng phải thừa nhận điều này với Dương Dương: “Chúng ta giống như anh em vậy, cậu hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba hơn”. chính Triệu Lộ Tư cũng phải thừa nhận Dương Dương hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba hơn - Ảnh: Internet Thời điểm khi bộ phim lên sóng, ảnh leak Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương khiến nhiều khán giả cho rằng cô nàng đang cố tình bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba để ‘cọ nhiệt’ nhưng không ngọt ngào, tình cảm bằng. Được biết, mỹ nhân Tân Cương cũng từng đút bánh bao cho Dương Dương khi quảng bá bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Phân cảnh Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương được cho là cô nàng đang cố tình bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có cảnh tương tự trước đó - Ảnh: Internet Không những thế, thời gian gần đây, Dương Dương vướng tin đồn hẹn hò bí mật với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai thường xuyên bị phát hiện xài đồ cặp. Không những thế, netizen còn nghi vấn cặp đôi đã dọn về sống cùng nhau thông qua nhiều điểm tương đồng. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của cặp đôi có tường, rèm cửa giống hệt nhau. Dương Dương vướng tin đồn hẹn hò bí mật với Địch Lệ Nhiệt Ba vì bị bắt gặp có những điều giống nhau - Ảnh: Internet Những điều trên có thể thấy cho dù Triệu Lộ Tư có cố gắng xào couple với Dương Dương cách mấy cũng khó lòng vượt mặt được đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? Trong năm nay, Triệu Lộ Tư có trong tay 3 bộ phim được lên sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa nhận nhiều lời chê hơn lời khen vì thành tích đạt được lên xuống thất thường.

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