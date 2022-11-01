Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm?

Sao quốc tế 01/11/2022 19:25

Trong năm nay, Triệu Lộ Tư có trong tay 3 bộ phim được lên sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa nhận nhiều lời chê hơn lời khen vì thành tích đạt được lên xuống thất thường.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Bắt đầu sự nghiệp với những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, Triệu Lộ Tư nổi lên nhanh chóng và có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau 5 năm vào nghề, có thể thấy nàng tiểu hoa khá may mắn khi được Tencent nâng đỡ khi có được tài nguyên phim lớn và còn được hợp tác với các bạn diễn nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Ngô Lỗi.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Trong năm nay, Triệu Lộ Tư có trong tay 3 bộ phim được lên sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa nhận nhiều lời chê hơn lời khen vì thành tích đạt được lên xuống thất thường.

Được biết, khi Triệu Lộ Tư hot nhờ những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,…rồi tới vai nữ phụ trong Trường Ca Hành, nàng tiểu hoa để lại dấu ấn với khán giả với những nhân vật có chút tinh nghịch, đáng yêu, ngốc nghếch nên khi chuyển hình qua vai diễn nữ cường thì lại nhận nhiều sự phàn nàn của khán giả.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 2
Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Ở vai diễn nữ cường trong Thả Thí Thiên Hạ, theo nguyên tác, nữ chính Bạch Phong Tịch có gương mặt thanh tú, tính cách phóng khoáng, khí chất hơn người. Thế nhưng, cô vẫn có sự uy nghiêm của một bậc quân Vương. Nhan sắc của Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức ưa nhìn và chưa đạt tới trình độ xinh đẹp thanh tú. Ngoài ra, cô cũng thiên về hơi hướng ngọt ngào tinh nghịch nên không thể toát ra vẻ nữ cường hào hiệp. Một số khán giả còn cảm thấy Triệu Lộ Tư diễn gồng, gượng, thiếu cảm giác tự nhiên. Ở một số đoạn, cô còn cố gắng mở to mắt để cố gắng thể hiện sự lanh lợi. Không những thế, ở những phân cảnh tình cảm với nam chính Dương Dương không hề mang lại cảm giác chemistry của cặp đôi chính.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 4
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Tiếp đến là bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, có thể nói là bộ phim cứu cánh cho Triệu Lộ Tư sau màn flop thảm trong Thả Thí Thiên Hạ. Thành công của phim còn do màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư và cũng một phần do nhân vật Trình Thiếu Thương có đôi phần giống với các nhân vật của Triệu Lộ Tư trước đó. Không những thế đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV6 đánh giá Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim bùng nổ của mùa hè năm nay. Thành công của dự án giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A. Không những thế cô còn trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 do Datawin bình chọn.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 6
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Nhờ thành công đó là bước đệm để Triệu Lộ Tư chuyển hình trong dự án phim chiếu đài đầu tiên mang tên Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Tuy nhiên, dù bộ phim lên sóng đài CCTV8 và có mức rating cao khi lên sóng tập đầu tiên nhưng Triệu Lộ Tư bị chê thảm hại về diễn xuất. Nàng tiểu hoa bị chê là diễn lố, thường xuyên trợn mắt, thậm chí có phân cảnh cô chỉ quay qua loa cho có.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 7

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? - Ảnh 8
Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) - Ảnh: Internet

Với tình hình lên xuống thất thường trong diễn xuất, nhiều khán giả lo ngại cho con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Có thể thấy, nàng tiểu hoa chỉ có thể hoàn thành tốt khi đóng khung một nét tính cách. Khi được trao cơ hội cho những kiểu nhân vật khác thì flop thảm hại. Khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư cần phải học hỏi, nâng cao rèn luyện khả năng diễn xuất đa dạng hơn nữa thì mới xứng đáng với danh hiệu dẫn đầu tiểu hoa lứa 95 hiện tại cũng như mới mong ngang tầm được với các đàn chị đi trước trong tương lai.

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