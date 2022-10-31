BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top?

Sao quốc tế 31/10/2022 16:17

Weibo đã công bố bảng xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân cổ trang năm nay. Có nhiều gương mặt quen thuộc dẫn đầu, nhiều vị trí gây tranh cãi.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm nay, màn ảnh Hoa Ngữ cho ra mắt khá nhiều bộ phim cổ trang và có không ít phim gây bão cả về lời khen lẫn lời chê. Mới đây, Weibo đã công bố bảng xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân cổ trang, cho thấy những sao nữ có vai diễn hot nhất ở thể loại phim này trong năm nay.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 1
Weibo đã công bố bảng xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân cổ trang - Ảnh: Internet

Tái xuất phim truyền hình với vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục sau 16 năm thành công của Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên với 3.64 điểm. Nhiều netizen cho rằng, dù nhiều năm qua đi nhưng tạo hình cổ trang của ‘thần tiên tỷ tỷ’ vẫn giữ được nét cuốn hút, thần thái ngút ngàn trong lòng khán giả.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Được biết, Mộng Hoa Lục là tác phẩm được quay dựng dựa trên vở kịch của Quan Hán Khanh. Bộ phim xoay quanh cuộc đời Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) từ khi là chủ tiệm trà ở huyện nhỏ, bị chồng chưa cưới hủy hôn tới lúc làm bà chủ nhà hàng lớn ở kinh thành, đấu tranh để bảo vệ công việc của bản thân và bảo vệ tình yêu với Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu đóng).

Đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về hai nàng tiểu hoa ‘kỳ phùng địch thủ’ ở lứa 85 là Dương Mịch với 3.13 điểm và Triệu Lệ Dĩnh với 2.45 điểm. Dù hai bộ phim của mỹ nhân vẫn còn trong quá trình quay nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 3
Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương -  Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. Bộ phim kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Còn Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh là sự tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của mỹ nhân và Lâm Canh Tân. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Thêm hai tiểu hoa ‘kỳ phùng địch thủ’ của lứa 90 đó là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Địch Lệ Nhiệt Ba có bộ phim Ngự Giao Ký lên sóng và thu về nhiều phản hồi tích cực, giúp mỹ nhân thu về 2.31 điểm nhiệt. Trong khi đó, Dương Tử lại có Trầm Vụn Hương Phai bùng nổ trong mùa hè năm nay cùng bộ phim Trường Tương Tư vừa đóng máy đã giúp mỹ nhân thu về 1.95 điểm nhiệt.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 5
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi chiếm giữ vị trí thứ 6 với 1.83 điểm nhờ bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn vừa khởi quay. Cũng như Lưu Diệc Phi, mỹ nhân rât lâu mới trở lại phim cổ trang truyền hình nhưng vẫn được khán giả quan tâm.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 6
Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh: Internet

Kết quả gây bất ngờ khi Triệu Lộ Tư khi cô chỉ đứng thứ 7. Năm nay, Triệu Lộ Tư có đến 2 vai diễn cổ trang ra mắt khán giả là Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn, Bạch Phong Tịch trong Thả Thí Thiên Hạ. Đặc biệt là vai nữ chính trong Tinh Hán Xán Lạn đã nhận được sự yêu thích rất lớn của người xem thế nhưng không đủ để giúp Triệu Lộ Tư vào top đầu bảng xếp hạng này.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 7
Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Đứng vị trí thứ 8 là Angelababy với vai phụ duy nhất trong Phong Khởi Lũng Tây. Tạo hình của AngelaBaby ít nhiều đã gây chú ý, thậm chí là nhân vật kéo rating cho phim. Nhưng vai diễn này của AngelaBaby cũng không gây hot quá lâu vì chỉ là vai phụ.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 8
Angelababy trong Phong Khởi Lũng Tây - Ảnh: Internet

Mặc dù không có phim cổ trang lên sóng vào năm 2022 nhưng Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc vẫn được khán giả quan tâm khi lần lượt đứng ở vị trí thứ 9 và 10. Được biết, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được cứu cánh bởi hai bộ Châu Sinh Như Cố cùng Gia Nam Truyện lên sóng năm ngoái. Tuy không phải hàng đình đám nhưng cũng đủ để kéo nhiệt độ cho hai mỹ nhân này lọt vào top 10.

BXH mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ hot nhất năm 2022 gây nhiều tranh cãi: Triệu Lộ Tư có nhiều phim bạo nhưng đứng gần chót, hai mỹ nhân không có phim nào lên sóng vẫn lọt top? - Ảnh 9
Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Danh sách của bảng xếp hạng này hội tụ những cái tên quen thuộc nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi. Có những mỹ nhân xứng đáng ở vị trí đó thì không đáng nói. Nhưng có những mỹ nhân dù lên sóng khá nhiều bộ phim vẫn không đứng được top đầu danh sách. Tuy nhiên, lại có trường hợp những mỹ nhân dù không có phim nào lên sóng năm nay vẫn được lọt vào vòng trong.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ

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