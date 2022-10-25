BXH 10 ngôi sao Hoa Ngữ được tìm kiếm nhiều nhất 2022: Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Lưu Diệc Phi có phim hot trong năm vẫn không vượt mặt được người này?

Dẫn đầu là nam thần Tiêu Chiến với 21 triệu lượt tìm kiếm. So với các bạn diễn khác, từ đầu năm đến nay, mỹ nam chỉ có một phim lên sóng là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đóng chính với Dương Tử . Tuy nhiên thành tích này cũng khá thuyết phục vì Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Không những thế, anh chàng còn tích cực tham gia các sự kiện quảng cáo lớn nhỏ. Đồng thời, Tiêu Chiến cũng đang có bộ phim đang quay là Nắng Gắt Bên Tôi và bộ phim sắp sửa lên sóng Ngọc Cốt Dao được công chúng nhiệt liệt quan tâm.

Những ngày qua, BXH tìm kiếm số người tìm kiếm nghệ sĩ Hoa Ngữ trên Baidu 2022 đã được công bố gây nhiều bất ngờ với những gương mặt xếp vị trí đầu tiên.

Lưu Diệc Phi, Dương Mịch , Triệu Lộ Tư và Dương Tử là 4 tiểu hoa duy nhất lọt vào top 10 tìm kiếm, thứ hạng lần lượt là 5, 6, 7 và 9. Về phía Lưu Diệc Phi, sau 16 năm vắng bóng ở thị trường phim truyền hình, ‘thần tiên tỷ tỷ’ trở lại màn ảnh với bộ phim Mộng Hoa Lục và gây cú hit lớn sau bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

Ở vị trí thứ 2, 3, 4 lần lượt thuộc về 3 cái tên gây ngạc nhiên thuộc về các diễn viên ‘gạo cội’ Châu Kiệt Luân, Vương Tâm Lăng, Lưu Cảnh Hoành. Dù không sở hữu lưu lượng cao như các vị trí xếp sau nhưng những cái tên này vẫn được chiếm vị trí top đầu của bảng xếp hạng.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Từ đầu năm 2022 cho đến nay, Dương Mịch vẫn chưa có tác phẩm nào lên sóng, thế nhưng nhiệt độ của mỹ nhân vẫn tăng cường thông qua việc cô thường xuyên góp mặt trong một số gameshow, xuất hiện đặc biệt trên các trang bìa tạp chí lớn. Được biết, gần đây Dương Mịch có phim truyền hình đang quay là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và bộ phim sắp sửa lên sóng Định Luật Tình Yêu 80/20. Dù bị chê diễn xuất một màu, không chuyển hình nhưng vẫn không thể phủ nhận độ hot của Dương Mịch với việc luôn góp mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng về lượt tìm kiếm và theo dõi.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau cú bùng nổ lớn của Tinh Hán Xán Lạn, vị thế của Triệu Lộ Tư không ngừng gia tăng. Mỹ nhân lấy lại được lòng tin của khán giả sau hàng loạt tác phẩm bị chê bai trước đó. Không những thế, nàng tiểu hoa còn được bình chọn dẫn đầu trong lứa tiểu hoa 95. Hoạt động năng suất ở phim trường với loạt tác phẩm được lên sóng nên việc Triệu Lộ Tư lọt top 10 trong bảng xếp hạng lượt tìm kiếm là điều hiển nhiên.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

So với ‘đàn em’ Triệu Lộ Tư, Dương Tử lại kém nhiệt hơn hẳn khi ở vị trí áp chót trong top 10 bảng xếp hạng. Mặc dù Trầm Vụn Hương Phai lên sóng cùng thời điểm với Tinh Hán Xán Lạn nhưng lại nhận về không ít lời chê bai vì thiếu sáng tạo trong kịch bản, dễ đoán, diễn xuất và tạo hình một màu của Dương Tử cũng là điểm trừ lớn.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Vị trí cuối cùng thuộc về diễn viên trẻ Thái Từ Khôn. Nhiều khán giả khi xem xong danh sách này không khỏi tiếc nuối khi một vài ngôi sao nổi tiếng khi ‘out top’ như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác. Mặc dù những ngôi sao này cũng có phim được lên sóng trong năm nay. Tuy nhiên, các fan hâm mộ cho rằng bảng xếp hạng này chỉ là tạm thời, quan trọng là vị thế của dàn sao này có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả hay không.