Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Theo thống kê của các trang mạng xã hội, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi vừa lập thành tích khủng trên thị trường Châu Á.
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Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đóng chính là một trong những bộ phim ‘đại bạo’ trong mùa hè năm nay. Bộ phim hấp dẫn người xem bởi nội dung kịch tính, kỹ xảo đẹp mắt đặt biệt là màn chemistry cực ngọt ngào của cặp đôi chính.
Mới đây, theo thống kê của các trang mạng xã hội, Tinh Hán Xán Lạn đã lọt top 2 tác phẩm ăn khách nhất, top trending trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn Châu Á - Viu, và chỉ chịu thua duy nhất The Law Cafe (Quán Cà Phê Luật) của Hàn Quốc.
Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn ‘thống lĩnh’ top 1 của Netflix Đài Loan, bỏ xa những đối thủ nặng ký khác cũng ‘đại bạo’ trong mùa hè năm nay như Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị) và Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân).
Trước đó, Tinh Hán Xán Lạn cũng lập thành tích điểm douban với con số ấn tượng 7.7 chỉ sau 2 tháng lên sóng. Không những vậy, Ngô Lộ Khả Đào còn vươn tầm châu Á vì tạm đứng top 1 trong bảng bình chọn couple màn ảnh tốt nhất châu Á.
Sau thành công đó, nhiều khán giả đã không ngừng ‘đẩy thuyền tái hợp’ cặp đôi Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi trong dự án mới. Dù có nhiều lời đồn đoán hợp tác trong dự án mới nhưng các fan hâm mộ vẫn mong ‘tin dưa’ trở thành sự thật để họ được gặp lại cặp đôi trên màn ảnh vào một ngày không xa.