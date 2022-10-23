Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Theo thống kê của các trang mạng xã hội, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi vừa lập thành tích khủng trên thị trường Châu Á.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đóng chính là một trong những bộ phim ‘đại bạo’ trong mùa hè năm nay. Bộ phim hấp dẫn người xem bởi nội dung kịch tính, kỹ xảo đẹp mắt đặt biệt là màn chemistry cực ngọt ngào của cặp đôi chính. Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, theo thống kê của các trang mạng xã hội, Tinh Hán Xán Lạn đã lọt top 2 tác phẩm ăn khách nhất, top trending trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn Châu Á - Viu, và chỉ chịu thua duy nhất The Law Cafe (Quán Cà Phê Luật) của Hàn Quốc.

Tinh Hán Xán Lạn đã lọt top 2 tác phẩm ăn khách nhất, top trending trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn Châu Á - Viu - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn ‘thống lĩnh’ top 1 của Netflix Đài Loan, bỏ xa những đối thủ nặng ký khác cũng ‘đại bạo’ trong mùa hè năm nay như Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị) và Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân). Bộ phim còn ‘thống lĩnh’ top 1 của Netflix Đài Loan - Ảnh: Internet Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Trước đó, Tinh Hán Xán Lạn cũng lập thành tích điểm douban với con số ấn tượng 7.7 chỉ sau 2 tháng lên sóng. Không những vậy, Ngô Lộ Khả Đào còn vươn tầm châu Á vì tạm đứng top 1 trong bảng bình chọn couple màn ảnh tốt nhất châu Á.

Tinh Hán Xán Lạn cũng lập thành tích điểm douban với con số ấn tượng 7.7 chỉ sau 2 tháng lên sóng - Ảnh: Internet Ngô Lộ Khả Đào còn vươn tầm châu Á vì tạm đứng top 1 trong bảng bình chọn couple màn ảnh tốt nhất châu Á - Ảnh: Internet Sau thành công đó, nhiều khán giả đã không ngừng ‘đẩy thuyền tái hợp’ cặp đôi Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi trong dự án mới. Dù có nhiều lời đồn đoán hợp tác trong dự án mới nhưng các fan hâm mộ vẫn mong ‘tin dưa’ trở thành sự thật để họ được gặp lại cặp đôi trên màn ảnh vào một ngày không xa.

Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? Trên mạng xã hội đăng tải một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi chính Dương Dương - Vương Sở Nhiên đã có cảnh cầu hôn được khen ăn đứt Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu .

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