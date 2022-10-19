Lisa (Blackpink) và Triệu Lộ Tư bất ngờ 'đụng hàng' mẫu váy đi dự sự kiện, bên nào đẹp hơn?

Lisa (Blackpink) và Triệu Lộ Tư có một cú 'đụng hàng' mẫu váy đi dự sự kiện khiến xôn xao dư luận với câu hỏi được đặt ra mỹ nhân nào đẹp hơn khi diện mẫu váy này.

Lisa là thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink. Vốn xuất thân là idol nhưng người đẹp cũng hợp tác với nhiều thương hiệu đình đám thế giới, đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu quan trọng, thường xuyên tham gia các sự kiện lớn với những ưu ái đặc biệt. Chính vì thế việc mỹ nhân thường ‘đụng độ’ thời trang với các mỹ nhân khác là chuyện thường xuyên xảy ra. Lisa của nhóm nhạc Blackpink thường xuyên đụng độ thời trang với các mỹ nhân khác - Ảnh: Internet Mới đây, Lisa đã có mặt để tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu trang sức Bvlgari. Từ khi vừa xuất hiện, nữ thần tượng đã trở thành tâm điểm của sự kiện. Em út Blackpink lựa chọn chiếc váy trắng muốt, khoe trọn vóc dáng thon gọn với visual cực phẩm.

Lisa diện váy trắng tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu Bvlgari - Ảnh: Internet Mọi chuyện sẽ không có gì nếu dân tình không phát hiện chiếc đầm trắng được Lisa diện trong sự kiện đó diễn cũng là mẫu váy Triệu Lộ Tư từng mặc trong sự kiện của Bvlgari diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8 vừa rồi. Được biết, trong sự kiện đó, Triệu Lộ Tư đã thay đổi phong cách thời trang khác với hình tượng thanh thuần mọi khi vì chọn cho mình chiếc váy cực gợi cảm. Đặc biệt nhất chính là phần khoét sâu ở cổ khoe khéo vòng 1 cực gợi cảm. Chiếc đầm trắng được Lisa diện trong sự kiện đó diễn cũng là mẫu váy Triệu Lộ Tư từng mặc trong sự kiện của Bvlgari diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8 - Ảnh: Internet Không những vậy chiếc vòng cổ mà Lisa đeo cũng được dân tình chú ý vì có kiểu dáng gần giống với phụ kiện mà Ngô Lỗi từng đeo trong sự kiện Bvlagari cùng lúc với Triệu Lộ Tư.

Vòng cổ của Lisa cũng 'đụng hàng' với vòng cổ của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Màn 'đụng hàng' bất ngờ của hai mữ nhân xứ Hàn và Trung đã nhanh chóng trở thành tâm điểm được bàn luận sôi nổi, trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng Lisa (Blacpink) có phần nhỉnh hơn với thần sắc sang chảnh, quyến rũ, tóc đen dài buông xõa trông càng thêm quyền lực. Đặc biệt, một trong những điểm cộng lớn cho bộ váy của thành viên BLACKPINK đó là thiết kế thêm phần ren trước ngực, mang lại cảm giác vừa mềm mại vừa tinh tế. Ngược lại, cũng rất đông ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư toát lên một vẻ đẹp thanh thoát hơn và phối đồ cũng bắt mắt kiêu kỳ hơn. Nhiều netizen cho rằng Triệu Lộ Tư ăn điểm ở làn da trắng sáng, từ kiểu tóc vấn cao cho đến lối trang điểm đều phù hợp với kiểu váy, thu hút ánh nhìn với nét đẹp thanh lịch quý phái. Đặc biệt, tổng thể trang phục của nữ diễn viên còn góp phần làm bộ trang sức của nhãn hàng trông nổi bật hơn. 'Đụng hàng' trang phục nhưng cả Triệu Lộ Tư và Lisa đều toát lên vẻ đẹp riêng - Ảnh: Internet Nhìn chung, cả Lisa và Triệu Lộ Tư đều toát lên vẻ đẹp riêng dù diện chung một mẫu váy. Nếu như Lisa được ví như quý cô khí chất quyền lực sang chảnh thì ở Triệu Lộ Tư lại mềm mại thanh lịch tựa như tiểu thư xinh đẹp. Hiện tại, chủ đề Lisa – Triệu Lộ Tư đụng hàng mẫu váy sự kiện vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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