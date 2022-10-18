Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà

Sao quốc tế 18/10/2022 19:59

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong bộ phim mới Tình Yêu Thôi Mà đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.

Ngô Lỗi là một trong những mỹ nam sáng giá của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Nhờ diễn xuất cực ngọt, cực ăn ý và phản ứng hóa học tràn đầy của cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư mà góp một phần nhỏ cho sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Chính vì thế, những sản phẩm tiếp theo của Ngô Lỗi luôn được công chúng quan tâm.

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 1
Phản ứng hóa học của cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư mà góp một phần nhỏ cho sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong bộ phim mới Tình Yêu Thôi Mà đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Cụ thể, trong những hình ảnh được hé lộ, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng có rất nhiều phân cảnh lãng mạn. Cặp đôi đã có màn phối hợp rất ăn ý, khiến người xem đều không khỏi “quắn quéo” trước phản ứng hóa học bùng nổ, ánh mắt Ngô Lỗi dành cho Châu Vũ Đồng đều tràn đầy sự dịu dàng.

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 2Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 3Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 4

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 5
Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có phản ứng hóa học bùng nổ trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh: Internet

Sự chênh lệch chiều cao của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng là một trong những yếu tố bùng nổ hóa học của cặp đôi. Từng cử chỉ hơi cúi người, tựa cầm vào vai đối phương, bàn tay ôm eo của Châu Vũ Đồng của Ngô Lỗi đều mang lại cảm giác một người bạn trai dịu dàng, đúng chuẩn soái ca ngôn tình.

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 6

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 7
Từng cử chỉ Ngô Lỗi dành cho Châu Vũ Đồng mang lại cảm giác một người bạn trai dịu dàng, đúng chuẩn soái ca ngôn tình - Ảnh: Internet

Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim có chủ đề về tình yêu chị-em. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 8
Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim có chủ đề về tình yêu chị-em - Ảnh: Internet

Được biết, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Bên cạnh đó, Trương Anh Cơ - người từng biên kịch bộ phim truyền hình Trung Quốc đình đám 30 Chưa Phải Là Hết cũng sẽ tiếp tục tham gia vào đội ngũ sản xuất Tình Yêu Thôi Mà. Phim dự kiến sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ cả về kịch bản lẫn diễn xuất.

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh 9
Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong buổi khai máy Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh: Internet

Được biết, trong Tình Yêu Thôi Mà, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng còn có khá nhiều cảnh khóa môi. Chính vì thế các khán giả tiếp tục mong chờ những thông tin cũng như hình ảnh tiếp theo của bộ phim đầy ngọt ngào này.

 

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